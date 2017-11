"Dalić i Ramljak pripremali preuzimanje Agrokora još lani"

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

"Nekoliko skupina iz Hrvatske i inozemstva na čelu s ministricom Dalić i Antom Ramljakom već krajem 2016. pripremalo je preuzimanje Agrokora. Nakon početnih objava u medijima, slučajnih ili ne, na primjer Bože Petrova, ministrice Dalić i Vlahe Orepića, uslijedio je 26. veljače u Vladi tajni sastanak Todorić - Plenković.



Jedna od hrvatskih televizija u 18 sati 14. 3. objavila je informaciju o tom sastanku, što je Vlada i potvrdila. Od 15.3. sve do 10. 4. hrvatske televizije i drugi mediji 24 sata objavljuju informacije vezane uz Agrokor te se rade neviđeni medijski pritisci i šire dezinformacije, a zbog čega dolazi do velikog pada vrijednosti dionica Agrokorovih kompanija. Kulminacija je želja za jeftinim političkim bodovima pred lokalne izbore kroz neargumentiranu kaznenu prijavu predsjednika Sabora.

Bivajući izložen neviđenom medijskom linču, Agrokorov menadžment uviđa da se potencijalno može ozbiljno komplicirati nastavak poslovanja te se odlučuje krenuti u restrukturiranje kompanije. Upravo iz tog razloga 21. 3. Agrokor angažira strane pravne i financijske konzultante Kirkland and Ellis te Alvarez & Marshall, kompaniju za restrukturiranje.



24. 3. u 10 sati u jutro Agrokor objavljuje stand still aranžman sa kreditorima, no istog dana u 18 sati, potpredsjednica Vlade Dalić najavljuje na izvanrednoj konferenciji u Vladi donošenje Zakona o sistemski važnim kompanijama. Dakle, radi se o ciljanom skandaloznom napadu na Agrokor i pokrenuti proces restrukturiranja.



U Agrokor stiže nebrojno uspaničenih upita banaka i dobavljača koji traže pojašnjenje zbog čega država napada Agrokor te se tako stvorila atmosfera koja je onemogućila daljnji proces restrukturiranja.



26. 3. ponovno idem na tajni sastanak na kojem su bili prisutni Plenković, Dalić, Božinović - ovaj puta sa zamolbom da se podrži stand still aranžman kako bi Agrokor završio restrukturiranje, što je i prihvaćeno. Međutim, narednih dana Vlada i njihovi partneri još više povećavaju pritisak na Agrokor.



Agrokor 1. 4. 2017. potpisuje stand still aranžman sa najvećim vjerovnicima i to javno objavljuje. Međutim, Vlada, želeći pod svaku cijenu preuzeti Agrokor, priprema prijedlog Zakona za Sabor koji je izglasan 6. 4. 2017.



Suprotno obećanju Vlade kako će Lex stabilizirati i unaprijediti Agrokor, danas smo svjedoci kako država urušava poslovanje cijelog sustava i kako ga nezaustavljivo vodi u stečaj", navodi Todoirć u objavi na blogu.