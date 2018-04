'Da nisam dobio 50 tisuća eura, sad bih konobario u Švedskoj'

Foto: Thinkstock

Riječ je o novcu iz EU fondova koji se dodjeljuje u sklopu Programa ruralnog razvoja RH.

Sredstvima mladi poljoprivrednici mogu financirati kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju, građenje i opremanje zatvorenih, zaštićenih prostora i objekata, kao i objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda. Novac mogu potrošiti i na troškove promidžbe, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, mehanizacije, strojeva i opreme.

Svi oni koji su propustili prošli natječaj imaju priliku aplicirati na novi, objavljen prije dva dana, u kojem su uvjeti još fleksibilniji, piše Slobodna Dalmacija. Do novca, naime, mogu doći čak i oni kojima poljoprivreda nije osnovna djelatnost, no njima će pripasti manji iznos – 148 tisuća kuna...

Da nije dobio potporu iz Ministarstva u iznosu od 50.000 eura, Sinjanin Hrvoje Poljak (28) vjerojatno bi se odselio u Skandinaviju. Ovaj mladi poljoprivrednik bavi se uzgojem mliječnih krava, a gospodarstvo je preuzeo od oca.

– Ne treba se čuditi što mladi bježe od poljoprivrede – težak je to posao koji zahtijeva stalnu angažiranost. Ako si uz to prisiljen dizati kredite da bi unaprijedio proizvodnju, konstantno si u nekom grču. Pratim natječaje za EU fondove i redovito se prijavljujem, a ovaj put je moj projekt i izabran. S 50.000 eura definitivno se lakše diše – kupio sam 14 mliječnih krava, tako da ih sada imam ukupno 30, i novi traktor – govori Hrvoje, koji je dvije godine u ovom poslu, a najviše je toliko i smio biti kako bi sudjelovao na natječaju za poljoprivrednike.

Njegov je OPG kooperant livanjske mljekare "Puđa", a problema s naplatom nema, dapače, novac dolazi točno u dan.

– S poticajima je od poljoprivrede i moguće živjeti, a bez njih, bojim se... Da se ovo nije dogodilo, vjerojatno bih sada konobario u Švedskoj, to mi je bio nekakav plan. Do daljnjega, ipak, ostajem u Hrvatskoj, sasvim sigurno idućih pet godina budući da mi, prema propozicijama natječaja, barem toliko dugo poljoprivreda mora biti glavno zanimanje – objašnjava Hrvoje.