Čuvajte se prevaranta koji 'hara' gradom i prodaje priču

U Facebook grupi ‘Prečko moj kvart’ osvanula je zanimljiva priča, piše Zagreb Info.

Naime, u kvartu Prečko jedan mladić hoda po kafićima i govori kako je izgubio ključeve od auta, to jest, kako ih je slučajno zaključao u autu. Uz to, pokušava iznuditi novce od ljudi kako bi s taxijem došao do Bistre.

No, nije mu ovo prvi put. Istu stvar je napravio u Tattoo salonu kod Pointa i na placu.

Priču prenosimo u cijelosti:

'Oprez! Zgrodan, šlank, srednje visine, crne kose, mladić oko 30 godina, pohodi po lokalima i prodaje priču kako je slučajno zaključao ključeve od auta u autu. Kako su mu u autu ostali laptop, mobitel i vrijedne stvari. Žica za taxi do Bistre. Prije mjesec dana bio je u Tattoo salonu kod Pointa, istu priču je prodao i neki dan kod nas na placu. Neću spominjati da je žicao čekić da razbije staklo na autu i šta bi s njim napravio… Dečko izgleda jako pristojno, ali je fakat mutavo da mu svakotolko ostane u autu ključ … I misteriozno nestane kad ne uspije užicat novce nego mu pokušaš pomoći na drugi način…'