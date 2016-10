Croatia Osiguranje dobila novog predsjednika Uprave

Foto: Boris Ščitar / Pixsell

Na današnjoj sjednici Nadzorni odbor Croatia osiguranja imenovao je dugogodišnjeg direktora investicija Adris grupe, Damira Vanđelića, novim predsjednikom Uprave Croatia osiguranja.

Istodobno je izvršnog direktora za područje financije Croatia osiguranja, Miroslava Klepača, NO imenovao članom Uprave CO-a. Dosadašnji pak predsjednik Uprave, Sanel Volarić, obnašat će funkciju člana Uprave CO-a. Članovima Uprave ostaju i dosadašnji članovi Nikola Mišetić, Marijan Kralj i Robert Vučković.

Obraćajući se članovima Nadzornog odbora i poslovodstva tvrtke, predsjednik NO Croatia osiguranja i, ujedno, predsjednik Uprave Adris grupe mr. sc. Ante Vlahović je, uz ostalo, istaknuo: „Zaustavili smo tržišni pad i zadržali lidersku poziciju na domaćem tržištu, no u novim tržišnim okolnostima predstoji nam nova faza rasta i razvoja za što su nam potrebni novi ljudi - nova znanja i iskustva na svim razinama u tvrtki. Moramo biti usredotočeni na klijenta. Nužna je pritom jednostavnija i učinkovitija organizacija.

U skladu je to s vrijednostima Adris grupe koja, u svim svojim poslovima teži k izvrsnosti i liderskoj poziciji.“

Na današnjoj sjednici Nadzorni je odbor razmotrio i izvještaj o poslovanju u prvih osam mjeseci ove godine.

Izjava Damira Vanđelića i kratki životopis:

„Croatia osiguranje je u protekle dvije godine uspješno završilo prvu fazu restrukturiranja, a sada predstoji transformacija u još efikasniju tvrtku, dinamičnog tržišnog lidera s inovativnim proizvodima, učinkovitom prodajnom mrežom i poboljšanim ulagačkim portfeljem, s manje razina upravljanja i uz očekivani rezultat povećanja tržišnog udjela i profitabilnosti.“

Damir Vanđelić rođen je 1968. u Zagrebu, gdje 1992. završava Fakultet strojarstva i brodogradnje s najvećim pohvalama. MBA titulu stječe na University of Liverpool 2008. godine. Karijeru započinje u Plivi, a potom prelazi u Interbrew. U Adris dolazi 2004. godine i preuzima funkciju direktora investicija Adris grupe, koju je uspješno obnašao do danas. Istodobno je obnašao i funkciju direktora Abilije d.o.o. Od 2008. član je Uprave Adria Resortsa d.o.o. U tom je razdoblju, kao predsjednik ili član, aktivno uključen u rad brojnih nadzornih odbora tvrtki u sastavu Adris grupe (Cromarisa d.d., TDR-a d.d., Hrvatskih duhana d.d….). Od 2011. do 2012. član je NO-a INA-e d.d., da bi 2016. preuzeo funkciju predsjednika Nadzornog odbora INA-e koju obnaša i danas.

U navedenom razdoblju, u kojem je obnašao funkciju direktora investicija Adris grupe, Vanđelić je upravljao investicijskim portfeljem vrijednim više od 8 milijardi koji obuhvaća više od 200 važnih projekata u industriji, turizmu i nekretninama.

Vanđelić je oženjen i otac troje djece. Nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990.-1991. godine.