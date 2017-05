Croatia osiguranja predlaže dividendu od 112 kuna za povlaštene dionice

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Glavna skupština Croatia osiguranja, sazvana za 12. lipnja, odlučivat će o prijedlogu da se manji dio prošlogodišnje dobiti tog osiguravatelja odnosno iznos od 980 tisuća kuna rasporedi za isplatu dividende za povlaštene dionice, a koja bi iznosila 112 kuna po dionici, najavljeno je u pozivu za skupštinu.

Croatia osiguranje lani je ostvario dobit nakon oporezivanja u iznosu od 51,5 milijuna kuna, a Uprava i Nadzorni odbor predlažu skupštini da se veći dio dobiti od gotovo 48 milijuna rasporedi u zadržanu dobit, u zakonske rezerve 2,5 milijuna kuna, a za dividendu za povlaštene dionice 980 tisuća kuna odnosno 112 kuna po dionici.

Ta bi dividenda pripala svim imateljima dionica oznake CROS-P-A, koji su upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) na dan 19. lipnja ove godine, a isplatila bi se 11. srpnja.

Osim o dividendi, skupština će odlučivati i o razrješnicama sedmorici članova Uprave Croatia osiguranja i isto toliko članova Nadzornog odbora za 2016.

Nakon što su predsjednik Nadzornog odbora Croatia osiguranja Ante Vlahović i član Nadzornog odbora Branko Zec podnijeli ostavke na to članstvo, skupštini je predloženo da se u to tijelo izaberu Petar Miladin, redoviti profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu, te Hrvoje Patajac, direktor kontrolinga Adris grupe. Njima bi mandat trajao do 22. travnja 2018. godine.