Copernicus u akciji - saznajte kako potaknuti gospodarstvo praćenjem stanja Zemljinog okoliša i klime

FOTO: Screenshot

Copernicus program je održivi izvor slobodnih, besplatnih i pouzdanih informacija za potrebe javnih i privatnih korisnika kao i za potrebe razvijanja aplikacija i usluga vezanih za okoliš Zemlje.

Ekskluzivno prezentirane teme na Copernicus korisničkoj radionici obuhvatit će područja koja pokrivaju različite ekološke i klimatske interese kao što su modeliranje vremena i klime, onečišćenje zraka, predviđanje opasnosti, koristi po sektorima, predviđanja na osnovi utjecaja i strategije prilagodbe na lokalnoj razini. Razgovarat će se o pitanjima važnim za zdravlje poput onečišćenja zraka kao i mogućnostima za zeleni rast i razvoj pametnih gradova. Sudionici će dobiti detaljni uvid u mogućnosti korištenja Copernicus programa u Hrvatskoj. Copernicus, vodeći program Europske unije za praćenje Zemlje je zasnovan na sedam Sentinel satelita u orbiti i šest operativnih tematskih servisa koje pokrivaju klimu, kopno, more, atmosferu, hitne slučajeve i sigurnosne aspekte. Copernicus transformira dostupne informacije o Zemljinom okolišu, kao i gospodarstvo utemeljeno na znanju o servisima za zaštitu okoliša koje se na tome razvija. Kako bi se to olakšalo, Copernicus ima potpuno ECMWF Impl emen t ed by slobodnu, otvorenu politiku pristupa podacima koji su temelj za razvijanje različitih poslovnih aplikacija.

Stručnjaci koji pozdraviti skup i obratiti se okupljenima su: Igor Čižmek, pomoćnik Ministra zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske Dr. Branka Ivančan-Picek, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) Dr. Jean-Noël Thépaut, Copernicus Climate Change Service (C3S) Prof. Christel Prudhomme, Copernicus Emergency Management Service (CEMS) Dr. Vincent-Henri Peuch, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Dr. Thomas Popp, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Sonja Vidič, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)