Član HDZ-a dobio otkaz pa promoviran u blagajnika

Gordan Tomac, aktivni član HDZ-a iz Delnica, zaposlen je 11. kolovoza u HAC-ONC-u na mjesto referenta u Grupi za korisničku podršku, odnosno na infotelefonu, i to na određeno vrijeme dok traje povećani opseg posla zbog većeg prometa na autocestama. Kad je završio taj povećani opseg posla, iz Ureda Uprave HAC-ONC-a Tomcu je 6. prosinca poslana obavijest da mu prestaje ugovor o radu 31. prosinca, piše Večernji list.

No tri dana prije 31. prosinca, HAC-ONC i Gordan Tomac sklapaju novi ugovor o radu, i to za mjesto blagajnika u Tehničkoj jedinici naplate cestarina Rijeka – Rupa – Most Krk.

