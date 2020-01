Čistoća Zagrepčanima: Dogovorite se ili ćemo svima u zgradi poslati isti račun za smeće

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na kućne adrese stići će početkom veljače. A kad prime izjave koje će im poslati Čistoća Zagrepčani će imati dva tjedna da se “zbroje”.

Odnosno, da odluče je li im kanta koja već stoji na njihovu pragu prevelika ili premala i žele li drukčiju, koliki broj odvoza je optimalan za njihovo kućanstvo, a oni koji žive u stanovima morat će se dogovoriti na koji način će plaćati varijabilni dio cijene, koji ovisi o učestalosti pražnjenja i litraži spremnika te naknadi za odvoz otpada, piše Večernji list.

Koje će opcije odabrati, kaže pročelnica Ureda za gospodarstvo Mirka Jozić, isključivo je na stanarima, a neke od mogućnosti su, dodaje, da se varijabilni trošak dijeli po članovima kućanstva ili po broju stanova u stubištu.

– Račune s novim cijenama otpada za veljaču dobit će tek u ožujku, a u veljači stižu oni po starom cjeniku – kaže Mirka Jozić. No u praksi dogovor između stanara u zgradama nije uvijek jednostavan, posebice u onim višestambenim, kakva je zgrada u ulici Antuna Šoljana u Španskom. Broji ona 11 ulaza i više od 400 stanova, a svi dijele samo jedan smetlarnik. Da bi se uspješno postigao dogovor oko načina plaćanja odvoza smeća, kaže Aleksandra Baković, predstavnica suvlasnika stanara na kućnom broju 10, moraju se prvo dogovoriti svi vlasnici stanova po ulazu, a nakon njih i svih 11 predstavnika ulaza.

– Naša zgrada ima pet stanova pa smo to učinili s lakoćom, a račune ćemo plaćati prema članovima kućanstava – kaže predstavnica stanara Dubravka Bačun, a predstavnik stanara deset različitih haustora u Rudeškoj Krunoslav Prentašić dodaje da su i oni postigli jednak dogovor, a tražit će i manji broj spremnika. Za one koji se ne dogovore Čistoća ima privremeno rješenje.

– Kriterij za određivanje udjela po korisniku usluge je omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja korisnika usluga na obračunskom mjestu, pri čemu broj fizičkih osoba u jednom kućanstvu za obračun iznosi jedan do trenutka dok se ne postigne sporazum o njihovim udjelima – ističu. Drugim riječima, varijabilni dio plaćat će po broju stanova u ulazu, bez obzira na to koliki broj ljudi u njemu živi. Žele li izbjeći da bilo tko ubacuje smeće u njihove kontejnere koji stoje na javnim površinama te time dobiju kazne mogu na njega, kaže Jozić, staviti i lokot jer to je njihov spremnik. O broju odvoza u svakom kvartu odlučivat će se na razini gradske četvrti i mjesnog odbora.

– Jer dvije kuće u jednoj ulici možda žele različiti broj odvoza, a neisplativo je da Čistoćin kamion dolazi u istu ulicu veći broj puta nego što je potrebno, pa će se o broju odvoza u pojedine ulice dogovarati na razini mjesne samouprave – objašnjava Mirka Jozić.

Nakon što u ožujku i travnju dođu računi po jednom obračunu, po kojem će fiksni dio iznositi 68,57 kuna, u svibnju će ista stavka biti niža i iznosit će 48 kuna. Drugim riječima, u stanu od 50 kvadrata sa spremnikom od 80 litara u ulici u kojoj se otpad odvozi dvaput tjedno račun za smeće trenutačno iznosi 46,86 kuna, u ožujku će biti 145,37 kuna, a onda od svibnja 124,80 kuna.