Cijene taksija u Zagrebu jutros skočile i do četiri puta

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mnogi Zagrepčani jutros su imali velike probleme u dolasku na posao. Olujno nevrijeme stvorilo je velike probleme i u javnom prijevozu pa su taksisti imali mnogo više posla. Cijene standardnih taksi služba bile su fiksne, ali njih se praktički i nije moglo dobiti, dok su na taksi aplikacijama cijene prijevoza rapidno skočile, piše 24sata.

Primjerice, na aplikaciji Bolt je cijena prijevoza od Lisinskog do redakcije u Oreškovićevoj ulici je umjesto uobičajenih dvadesetak kuna koštala oko 60, ali unatoč velikom poskupljenju, Bolt je imao puno manje cijene od konkurenata iz Ubera. Kod njih su cijene prijevoza bile i do četiri puta veće no uobičajene.

Primjerice, prijevoz od Španskog do Laništa inače naplaćuju oko 50 kuna, ali u ponedjeljak ujutro ta je cijena sezala i do 200 kuna. 'Špica' traženja prijevoza bila je između šest i devet sati, a cijene su nakon toga vraćene u normalu.