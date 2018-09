Cappelli se 'zabunio' pa tvrdnju o rastu prihoda za 14 posto utemeljio na nevažnom prvom kvartalu

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Osvrnuvši se na dosadašnji dio turističke godine, ministar turizma Gari Cappelli izjavio je danas da su dosadašnji prihodi od turizma 14 posto veći nego lani, no nije pritom pojasnio da se radi tek o rezultatu prvog kvartala 2018. godine, jer za ostatak godine rezultati još nisu ni poznati. Naime, podaci eVisitora potvrdili su da je špica sezone, kad se postižu najviše cijene i osnova je za rast prihoda, u odnosu na lani stagnirala u broju noćenja i turističkih dolazaka, zbog čega se može očekivati i manji porast prihoda od očekivanog.

„Koliko god se potenciralo u javnom prostoru prebrojavanje turista u smislu dolazaka i noćenja, naglašavam kako smo uspjeli u provođenju naše turističke politike. Rezultat koji nas zanima mjerimo povećanjem kvalitete turističke ponude, produljenjem turističke aktivnosti na sedam mjeseci te ostvarenim financijskim rezultatima koji su već sada bolji u odnosu na lanjske rekordne prihode od turizma, i to za 14 posto. U prepoznatljivosti na svjetskoj turističkoj karti, želimo jačati konkurentnost kvalitetom i razvijanjem specifičnih oblika turizma kao što je sportski turizam, gastro, zdravstveni", izjavio je Cappelli nakon sjednice Turističkog vijeća .

Na naš upit iz Ministarstva su nam naknadno pojasnili da se ministar danas osvrnuo na podatke HNB-a o ostvarenim prihodima od turizma za prvi kvartal ove godine, u odnosu na isto razdoblje lani, najavivši da će krajem ovog mjeseca biti poznati financijski rezultati/prihod od turizma za drugi kvartal.

Kako je već poznato od ranije, u prvom tromjesečju prihod od turizma iznosio je 450,2 milijuna eura, što u odnosu na ostvarene prihode tijekom istog razdoblja prošle godine (395,9 milijuna) predstavlja rast od 14 posto, odnosno rast od 54,3 milijuna eura prihoda. To je ujedno tek 4 posto od ukupnog lanjskog prihoda od turizma od 11 milijardi eura. Cappelli inače ovih dana komunicira u javnosti da se očekuje godišnji prihod od turizma od 12 milijardi eura, no za sad ne postoje nikakvi pokazatelji koji bi to utvrdili.