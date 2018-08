Butković: Štrajk nije u interesu tvrtke ni radnika Croatia Airlinesa

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u utorak kako smatra da štrajk u Croatia Airlinesu ne bi bio u interesu tvrtke niti radnika te je pozvao Upravu i sindikate da sjednu za stol, a odbacio je optužbe sindikata koji su ga prozvali da je vršio politički pritisak na sud.

"Našli smo se u jednoj nepotrebnoj situaciji, što govorim od samog početka, jer u najboljoj turističkoj sezoni kada Croatia Airlines bilježi rast broja putnika i rast prihoda - u šest mjeseci je broj putnika porastao pet posto, prihod za 9 posto i smanjuje se gubitak tvrtke - bespotrebno je bilo ići u štrajk", rekao je Butković u izjavi novinarima u Banskim dvorima, a nakon što je Županijski sud Zagrebu donio privremenu mjeru zabrane štrajka u Croatia Airlinesu, koji je sindikat ORCA bio najavio za srijedu, 8. kolovoza.

Osvrćući se na razloge zbog kojih su sindikati htjeli ići u štrajk posebice prigovore da 20 mjeseci nije potpisan novi kolektivni ugovor, Butković je rekao kako se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u taj problem uključilo lani, kako je održan niz sastanaka sa sindikatima i negdje u ovo vrijeme prošle godine potpisana promemorija oko primjene starog kolektivnog ugovora i još nekih dodatnih prava.

"U tom smislu smatram da nije bilo razloga ići u akciju te pozivam i apeliram i na upravu i na sindikate da sjednu za stol, jer je Croatia Airlines u jednoj specifičnoj situaciji", poručio je ministar.

"Jedino rješenje i jedini izlaz koji se nudi za Croatia Airlines je pronalazak strateškog partnera, i u tom smislu je Vlada vratila tu tvrtku na popis tvrtki od strateškog interesa, a i u nacionalnom programu reformi piše da će se s počekom 2019. finalizirati taj posao", istaknuo je Butković.

Ministar je odbio optužbe sindikata da je nedavnom izjavom te pismom da štrajk može samo nanijeti štetu kompaniji vršio politički pritisak na sud.

"Ja apsolutno odbacujem takve navode, ničim nisam utjecao niti utječem na sud, niti to smijem ni raditi. Kao predsjednik skupštine, član Vlade i resorni ministar moram reći kako stvari stoje. Ponavljam - bilo kakav štrajk koji bi se dogodio u srcu turističke sezone, kada Croatia Airlines ima najveće prihode, nije dobar za tvrtku i učinio bi veliku štetu. To nije nikakav pritisak na sud, to je činjenica koju ja ponavljam od početka", poručio je ministar.

Odgovarajući na novinarski upit kako sindikati tvrde da ne mogu ostvariti svoja prava osim štrajkom, Butković je rekao kako se moraju znati pravi razlozi za štrajk.

"Ako su razlozi za štrajk činjenica da netko ucjenjuje Vladu da nešto napravi, onda to treba javno reći. Ako su razlozi kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovor, činjenica je da 20 mjeseci nema kolektivnog ugovora i da je lani potpisana promemorija o primjeni starog kolektivnog ugovora s nekim dodacima koji su tada ispregovarani. Uprava je čitavo vrijeme nudila, sukladno mogućnostima, povećanje tih prava i zaključenje novog kolektivnog ugovora", rekao je ministar, koji ne vidi razloga zašto sindikati, pogledavši pravo stanje tvrtke, ne bi sjeli za stol da se to definira i završi.

Po riječima resornog ministra, Uprava Croatia Airlinesa je nudila povećanje od oko 12-13 milijuna kuna u odnosu na postojeća prava.

"Nikakva prava radnika nisu ugrožena, nitko nikomu ne oduzima pravo da razgovara, pregovara. Naravno sve u interesu tvrtke i radnika", istaknuo je Butković.

Na upit što je s imenovanjem nove uprave Croatia Airlinesa, rekao je da je postupak izbora nove uprave u tijeku te da će vlada u dogledno vrijeme donijeti odluku. "Izbor nove uprave ne može i ne smije biti razlog za štrajk. To nije razlog za štrajk. Ako je to razlog za štrajk, onda je to ucjena i na to nitko ne može pristati", poručio je.

Odgovarajući na pitanje o razgovoru premijera Andreja Plenkovića i predstavnika sindikata početkom srpnja, ministar Butković je rekao kako se tada razgovaralo o svim problemima te je rečeno da će se Vlada aktivno uključiti u stabilizaciju Croatia Airlinesa.

Na upit o pronalasku strateškog partnera i rokovima, podsjetio je da je to postupak i da treba poštovati proceduru. Najprije će se izabrati konzultant koji će odrediti scenarije kako bi izgledao ulazak strateškog partnera, odnosno tri četiri varijante koje bi bile moguće, istaknuo je dodajući da će se nakon toga donijeti najbolja odluka.