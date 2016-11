Burilović: Iskoristit ćemo poboljšanje poslovne klime u Ukrajini

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Našu gospodarsku delegaciju čini sto gospodarstvenika iz šezdesetak tvrtki, među kojima su Podravka, Zvijezda, Dalekovod, Stražaplastika, Podravka, Adriadiesel…Cilj Foruma jest unaprjeđenje gospodarske suradnje među zemljama te rast robne razmjene.

„U posljednje dvije godine ukrajinski BDP se prepolovio. Samo u 2015. zabilježen je pad BDP-a od 9,9%, a inflacija se popela na 43,3%“, istaknuo je Burilović dodavši da u nadolazećem razdoblju očekuje pronalazak mirnog rješenja za sukob kao i financijsku pomoć i investicije što će rezultirati gospodarskim rastom i jačom gospodarskom suradnjom, i naglašava da je Ukrajina 26. najmnogoljudnija zemlja svijeta sa oko 45 milijuna stanovnika, što je tržište desetak puta veće od hrvatskog. Najveće prilike za naše tvrtke predsjednik HGK vidi u prehrambenoj i prerađivačkoj industriji, trgovini, farmaciji, strojogradnji i energetici. Očekuje da će primjena Ugovora o slobodnoj trgovini između EU i Ukrajine (DCFTA) od 1. siječnja 2016. dugoročno povoljno utjecati na povećanje robne razmjene između RH i Ukrajine, no upozorava da je bitno u što skorijem roku normalizirati poslovanje. „U ovom trenutku prioritet je provedba mirovnog sporazuma iz Minska. To je preduvjet za poslovanje i dokaz tvrtkama da su njihov kapital i potraživanja sigurni na ovom tržištu.“, smatra i dodaje da upravo to predstavlja najveći problem našim tvrtkama koje posluju u Ukrajini. „Stanje se stabilizira i unatoč otežanom poslovanju treba ulagati još veće napore u unaprjeđenje suradnje jer naše tvrtke mogu puno toga ponuditi ovom tržištu. Uvjeren sam da će hrvatske tvrtke spremne dočekati i iskoristiti poboljšanje poslovne klime u Ukrajini“, kaže Burilović.

Prema njegovu mišljenju, pomaci u tom smjeru već su lagano vidljivi. Optimizam najviše ulijeva činjenica da smo u prvih pola godine izvezli samo dva milijuna dolara manje vrijednu robu nego u cijeloj 2015. kada smo izvezli 13,49 milijuna USD. Iste je godine uvoz bio na razini od 32,56 milijuna USD. Hrvatska je u prvih šest mjeseci ove godine smanjila deficit u robnoj razmjeni s Ukrajinom za gotovo 50 posto u odnosu na isto promatrano razdoblje u 2015. U tom smo razdoblju izvezli robe u vrijednosti 11,03 milijuna USD, dok smo istovremeno uvezli 22,62 USD.