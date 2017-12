Burger 65 kn, praline 56kn, dalmatinska plata 130 kn: Jesu li cijene na Adventu previsoke?

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Paprene cijene koje se ovih dana mogu vidjeti na Adventu, čini se, nisu odvratile Zagrepčane i goste da potroše koju kunu više. Jedno je šesteročlano društvo prošli vikend, primjerice, dva burgera, četiri kobasice u tortilji i šest kuhanih vina platilo 591 kunu. A nisu se, kažu, ni najeli, piše Večernji list.

Cijene su, primjećuju posjetitelji, 10 do 20 posto više nego lani. Germknedli su, recimo, s 30 skočili na 35 kuna, iako su neki zadržali staru cijenu. Fritule, koje su donedavno koštale 15, sada su od 20 do 25 kuna, a kuhano vino stoji od 13 do 15, a prije nekoliko godina bilo je po 10 kuna. Opravdanje za poskupljenje moglo bi se pronaći u iznosu najma kućice, koji stoji od 30 do 90 tisuća kuna.