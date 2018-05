Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić zatražio je u srijedu raspisivanje prijevremenih izbora te je poručio kako je broj slučajnosti u aferi Agrokor za Guinnessovu knjigu rekorda te da ga sve podsjeća na "neki loš film, na kraju kojeg piše, svaka slučajnost sa stvarnim osobama i događajima je slučajna".

"Ako je bivša potpredsjednica Vlade morala otići, a svi znamo da to nije bilo zbog zasluga, onda s pravom opet postavljamo pitanje zašto DORH ne postupa. Čeka li se da se prikriju dokazi ili se čeka zato što je pod direktnim utjecajem politike", rekao je Bernardić u slobodnoj raspravi na početku saborskog zasjedanja.

Predsjednik Vlade je, kaže, izjavom da savjetnici trebaju vratiti novac, zapravo javno priznao da postoji osnovana sumnja na počinjenje kaznenih dijela.

"Smiješnom se čini i spoznaja, kako je eto, slučajno, od svih ureda u gradu Zagrebu, za potrebe snimanja Plenkovićevog spota, odabiran baš ured odvjetnika Šavorića. Ali, eto, kako on kaže, nisu se vidjeli od davnih dana", kazao je.

Jučer smo se, kaže, uvjerili kako postoji itekako potreba, za reakciju DORH-a jer je iz novih izvora, očito, da je grupa Borg, pokušala ostvariti vlastiti interes i kroz HEP i kroz INA-u.

"Evidentno je da ova Vlada i HDZ dopušta grupi Borg da se bogati i da trpa novac građana u svoje džepove. To sve skupa mi pomalo liči na zločinačko udruživanje. Dosta je bilo da Hrvatskom vlada bezakonje, kriminal, korupcija. Hrvatska ne smije biti taoc jednog čovjeka", poručio je šef SDP-a.

Zastupnike iz redova vladajuće koalicije, a posebno zastupnike nacionalnih manjina koji su "svjesni da su pogriješili kada su dali podršku Martini Dalić", pozvao je da glasaju za raspuštanje Sabora te tako pokažu da nisu umočeni u tu "500 milijuna kuna tešku aferu".

Richembergh: Država se oslonila na ortački pristup

Goran Beus Richembergh (Klub GLAS/HSU) poručio je kako je afera Hotmail potpuno uzdrmala Vladu i ubila njen legitimitet, a vladajuće je pozvao da pokažu najvišu razinu političke odgovornosti za Hrvatsku.

"To već vidimo prema reakcijama i postupcima koje pokreću Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, Hrvatska odvjetnička komora, ali i najave iz državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a", rekao je Beus Richemberg.

Afera Hotmail pokazala je, kaže, da se u rješavanju tog pitanja država oslonila na ortački pristup i ortački model koji je zapravo i doveo do svega ovoga.

Izrazio je i bojazan da taj slučaj eksplodira "svima nama u lice usred turističke sezone".

"Nadamo se da će se pokazati najviša razina odgovornosti da se u procesu postizanja nagodbe optimiziraju ciljevi, ali nažalost mi ovoj Vladi više ne vjerujemo, ne vjerujemo između ostaloga što premijer nije našao za shodno od trenutka kada je eksplodirala ova priča oko Hotmaila, da se obrati Hrvatskome saboru, da sačuva dignitet institucije koju vodi i autoritet najvišega i ključnog mjesta izvršne vlasti", poručio je.

Borić: Izbori nisu rješenje

"Mislim da je vrijeme da kažemo: 'Gospodo, izbori nisu rješenje', a vi imate toliko problema u oporbi, pogotovo u SDP-u, pa pogledajte anketu, pa predsjednik vam je najgori u oporbi", uzvratio je na prozivke HDZ-ov Josip Borić.

"U Vladinom programu na početku mandata Agrokor nismo obećali, ali se s time isključivo i vrlo intenzivno bavimo ne bi li možda najveći gospodarski problem s kojim smo se suočili u proteklih 28 godina doveli mirno kraju, s rezultatom koji bi nas zadovoljio, najprije gospodarstvo i gospodarstvenike, a političare na stranu", rekao je Borić.

Zna, kaže, da ima onih koji žele nagodbu i čine sve da se ona dogodi. "Ali ima i onih koji ne žele to niti kod gospodarstvenika, a niti kod političara. Zato što je netko 20 i nešto godina kopao jednu jamu tešku 57 milijardi", navodio je.

Upozorio je i na "silan pritisak sada kada treba doći kraju. Netko želi nadvladati one koji žele da to dođe kraju kako treba i pronalazi već godinu dana načine kako da se to onemogući".

"Kako je SDP rješavao nešto manju rupu od 42 milijarde od svih gospodarskih sustava ili pravnih osoba 2012. godine kada se vidjelo koliko se duguje, unutar svih? Zakonom o predstečajnim nagodbama. Nitko nije pitao tko je pisao taj zakon, svi znamo kako je izglasan, svi znamo što je u prvih 6 mjeseci bilo, na koji način su se sklapale predstečajne nagodbe, o nekakvim dvoranama bez sudova, bez ičega", prozivao je Borić SDP-ovce.

Hrg propitivao ulogu Bože Petrova'

Branko Hrg (Klub HDS/HSLS /HDSSB) upitao se koja je u svemu bila uloga tadašnjeg predsjednika Sabora Mostovog Bože Petrova.

"Je li on stvarno znao za sve što se je događalo? Da li je bio uključen u sve ovo što se je pripremalo za zakonski prijedlog i za spašavanje Agrokora ili nije? Nerazumljivo mi je da netko tko je navodno bio upoznat sa svime, tko je aktivno sudjelovao u svemu, danas bude najžešći kritičar aktivnosti koje se provode po tom istom zakonu", pitao je Hrg.

Nezavisni Mirando Mrsić uvjeren je kako vladajući jasno koriste aferu Hotmail kako bi Zakon o zdravstvenoj zaštiti donijeli ispod radara javnosti, kako bi u Hrvatskoj uskratili dostupnost javnog zdravstva.

"Tako postupanje ministra Kujundžića i Vlade je sramotno i zaslužuje svaku osudu. Vlada građane tretira kao ovce koji ne zaslužuju ikakvu pozornost Vlade kad je riječ o njihovim zahtjevima da im omogući ono što je Ustavom zajamčeno svim građanima a to je pravo na zdravlje", poručio je Mrsić.