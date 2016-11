Božo Petrov zatražio na korištenje službeni stan u vlasništvu države:

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Od 151 saborskog zastupnika, njih 60 zatražilo je da im se prizna pravo na naknadu za odvojeni život, pokazuju podaci iz Hrvatskog sabora prikupljeni do 4. studenoga.

Pravo na tu naknadu u iznosu od tisuću kuna mjesečno imaju zastupnici čije je prebivalište od Zagreba udaljeno najmanje 50 kilometara i u kojemu imaju smještaj, a isplaćuje im se samo kad Hrvatski sabor zasjeda, dakle devet mjeseci godišnje. Zastupnici tu naknadu ne dobivaju za razdoblje od 15. srpnja do 15. rujna i od 15. prosinca do 15. siječnja, te od raspuštanja do konstituiranja novog saborskog saziva.

62 zastupnika želi unajmljeni stan, šestorica službeni državni

Dva zastupnika više, dakle njih 62, zatražilo je od Sabora da im odobri smještaj u unajmljenim privatnim stanovima u Zagrebu, najviše ih je iz najbrojnijih klubova HDZ-a (23), SDP-a (18) i Mosta nezavisnih lista (sedam). Isto pravo zatražilo je i četvero zastupnika iz Kluba HNS/HSU-a, po troje iz klubova HSS-a i nacionalnih manjina, dva iz kluba IDS-a, te po jedan iz klubova Živog zida i HDSSB-a.

Šest zastupnika, među njima i predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov (Most), zatražilo je da im se na korištenje dade službeni stan u vlasništvu države, što znači da je ukupno 68 zastupnika zatražilo pravo na određenu vrstu stambenog smještaja. Pravo na smještaj u stanovima imaju zastupnici koji žive najmanje 50 kilometara od Zagreba, a smjestiti se mogu u stanovima za službene potrebe u vlasništvu države, unajmljenim stanovima, te iznimno u hotelu.

Zastupniku koji unajmi privatni stan, Sabor mjesečno daje 2500 kuna neto na ime naknade te pokriva režije do 500 kuna. Zastupnik može naći i skuplji stan, no razliku će onda i za stan i za režije morati podmiriti iz vlastitog džepa.

Za svaki kilometar dvije kune naknade

Zastupnik kojem se odobri smještaj u Zagrebu i naknada za odvojeni život nema pravo na dnevnice za dolazak i odlazak sa saborskih sjednica i radnih tijela. No, s druge strane, zastupnik koji ima smještaj u Zagrebu a u Sabor dolazi vlastitim automobilom, ima pravo na naknadu od dvije kune po prijeđenom kilometru za svaki dolazak i odlazak u svakom tjednu dok traje zasjedanje. Upravo ta stavka godinama je jedna od najvećih u ukupnim zastupničkim troškovima, a pojedini zastupnici koji su u Zagreb dolazili iz udaljenijih mjesta na to su ime u pola godina znali naplatiti i do 60.000 kuna.

Zastupnici koji od Zagreba žive u krugu od 50 do 150 kilometara, a ne žele stanovati u njemu nego na saborske sjednice i odbore putovati vlastitim ili unajmljenim automobilom, imaju pravo na naknadu putnih troškova do 2500 kuna mjesečno. Svaki zastupnik, uz plaću, ima pravo i na paušal od 1500 kuna mjesečno za povećane materijalne troškove u obnašanju zastupničke dužnosti.