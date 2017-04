Božo Petrov rekao Todoriću: "Ne dam ti državnih milijardu i pol kuna"

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Sabora i Mosta, Božo Petrov, u razgovoru za Večernji list iznio je detalje o trenucima krize u Agrokoru i donošenja zakona i sistemski važnim tvrtkama.

"Pred Agrokorom je još uvijek turbulentno razdoblje, ali je bitna volja da se sačuva gospodarski sustav. Mi spašavamo gospodarski sustav i radna mjesta, ne Agrokor. Danas se vidi da zakonom nismo spašavali ni Ivicu Todorića, čak suprotno. Upravo aktivacijom Zakona o prinudnoj upravi Ivica Todorić više nije bio u mogućnosti licitirati što će napraviti s Agrokorom. Na kraju je otišao iz upravljačke strukture, a u konačnici i iz vlasničke strukture jer su dugovanja veća od vrijednosti kompanije. Za gospodarski sustav slijedit će daljnja borba, završena je samo prva faza", kazao je Petrov te najavio kako druga faza donosi restrukturiranje koncerna i postavljanje zdravih temelja za hrvatsko gospodarstvo.

"Ono što nas danas u gospodarstvu guši jedan je gigant, koji kao slon u staklarnici kontrolira niz sektora od samog početka i najmanjih proizvođača do kraja, odnosno do polica. Zbog toga se stvorila izuzetno teška situacija jer, ako se poljulja ta kompanija, drmaju se temelji hrvatskog gospodarstva. To je ono što se više nikada ne smije dozvoliti. Hrvatskom gospodarstvu potreban je niz manjih jakih hrvatskih kompanija, a ne jedan monstrum", rekao je Petrov za Večernji list.



"Kroz naše redovite razgovore na razini dva politička partnera do teme Agrokor došli smo puno prije nego to se počelo bilo što vidljivo izvana događati", kazao je Petrov dodavši da su bili svjesni da će morati reagirati jer bi u suprotnom Hrvatskoj prijeti nova recesija: "Zato smo se užurbano pripremali za sve scenarije. Ali odbili smo reagirati onako kako su političari dosad pomagali Agrokoru. Agrokoru je država dosad bila samoposluga".



"Jasno sam rekao Ivici Todoriću da Most, a ni Vlada neće odobriti milijardu i pol kuna državne pomoći", navodi Petrov i upozorava: "Zbog čega samo Ivica Todorić može imati takve povlastice, a ne i svatko drugi? Svi trebamo biti jednaki."



Što se tiče ministra financija Zdravka Marića i Mostova povjerenja, Petrov je poručio: "U trenutku kad budem imao jasne dokaze da je netko nešto skrivio, uključujući i Marića, reagirat ću bez odgode."



Objasnio je i zašto je podnio kaznenu prijavu protiv Todorića: "Ne želim doći u situaciju, ako se počnu prijavljivati dokazi protiv Ivice Todorića, da me bilo tko za tri ili šest mjeseci upita zašto nisam djelovao ako sam sumnjao na to. Smatram da sam napravio dobru stvar."