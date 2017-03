Božo Petrov: 'Niti jedan model ne predviđa nacionalizaciju niti Ivicu Todorića'

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov izjavio je u ponedjeljak da će Vlada braniti Agrokor kao gospodarski sustav, a ne njegova vlasnika Ivicu Todorića, za što postoji nekoliko modela, a među njima nije nacionalizacija.

"Priča o nacionalizaciji je klasični spin. Ono što treba reći jest da će Vlada sigurno braniti gospodarski sustav, neće braniti Ivicu Todorića. Bitno je znati za sve građane Hrvatske da je na taj gospodarski sustav naslonjeno 150.000 građana i radnih mjesta i preko 5.000 dobavljača i kada kažem da će se štititi gospodarski sustav to znači da će se stvoriti modeli, da postoje već određeni modeli po kojima će se zaštititi svi oni koji nisu krivi za ovu situaciju. A u svim tim modelima ne postoji niti nacionalizacija, niti gospodin Todorić, niti u upravljačkoj niti u vlasničkoj strukturi", izjavio je Petrov na marginama konferencije "Hrvatska kakvu trebamo".

Na novinarski upit treba li strahovati od mogućeg ruskog utjecaja u Hrvatskoj i regiji s obzirom da je Sberbanka jedan od važnijih vjerovnika Agrokora, Petrov je kazao da "ukoliko postoji mogućnost da neke stvari sami odradimo, da je to višestruko bolje za nas, jer bilo koji drugi strani igrač neće mariti za naše interese, on će se voditi svojim osobnim interesima, a ovu stvar možemo sami riješiti".

Upitan po kojem modelu bi država mogla pomoći Agrokoru kazao je da postoji više modela, a kao primjer je naveo jedan.

"To je klasični 'in and out' potez. U trenutku kada vam se ruši kompletan gospodarski sustav ulazite, stabilizirate, konsolidirate tvrtku i nakon toga je dijelite, prodajete. A u tom slučaju, kada to napravite, hrvatske tvrtke mogu biti konkurentne, i ono što se može dogoditi je da upravo to ostane u hrvatskim rukama. Ali to je jedan od modela. Opet ću naglasiti, Vlada će biti spremna, odnosno dva politička partnera će biti spremna djelovati ukoliko slučajno dođe do te situacije", rekao je Petrov.

Ocijenivši da je inicijativa dobavljača Agrokora "jako bitna", istaknuo je da je, nakon svega što su banke odradile u zadnjih 20 godina u Hrvatskoj, "blago sumnjičav da one imaju prosocijalnu, pronatalitetnu politiku, da ih je briga za male poljoprivrednike".

"Oni tu gledaju svoju profit. U trenutku kad oni naprave konzorcije nema ovog drugog dijela politike", rekao je dodavši kako smatra da je puno više stalo dobavljačima i tvrtkama koje su naslonjene na Agrokor.

Predstavnici pet najvećih hrvatskih proizvođača prehrambenih proizvoda i velikih dobavljača koncerna Agrokor - Kraša, Podravke, Vindije, Dukata i Francka u ponedjeljak su na sastanku u Krašu zaključili da se treba održati stabilnost njihovih kompanija, kao i poslovnog koncerna Agrokor koji je njihov najveći kanal za prodaju na domaćem tržištu.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković novinarima je u ponedjeljak kazao da će danas ili sutra potpredsjednica Vlade zadužena za gospodarstvo Martina Dalić razgovarati s dobavljačima. "Tražimo rješenje, naravno želimo i priželjkujemo da ono nema nikakvog negativnog utjecaja na stabilnost hrvatskog gospodarskog i financijskog sustava", rekao je Plenković na marginama konferencije "Hrvatska kakvu trebamo" u organizaciji Večernjeg lista.

Prvi zamjenik direktora ruske Sberbanke Maksim Poletaev u subotu za je agenciju Bloomberg istaknuo da banka, kao najveći vjerovnik, ne želi preuzeti tvrtku. Banka, kao i drugi vjerovnici, pripremaju tromjesečni plan likvidnosti koji bi trebao biti odobren do utorka.

Poletaev je rekao kako još ne mogu procijeniti koliko je dodatnog financiranja potrebno, no vjeruju kako se iznos može znatno smanjiti nakon razgovora s glavnim dobavljačima. Unajmili su stručnjake jer žele razumjeti zašto se tvrtka sa stabilnim poslovanjem suočila s krizom likvidnosti, a nakon što se ta glavna kriza riješi, Sberbanka će razmišljati o mogućnosti dugoročnog restrukturiranja duga Agrokora.

"Vjerojatno će imati smisla da prodamo neke dijelove tvrtke koji nisu bitni za temeljno poslovanje, kao i da potražimo investitore s ogromnim iskustvom u toj industriji", rekao je Poletaev.

Agrokor je, pak, u nedjelju poručio da njegova opstojnost nije upitna i da menadžment kompanije, zajedno s ključnim investitorima, radi na repozicioniranju sustava i novom poslovnom modelu kojim će zaštititi interese svih svojih dionika, vodeći prvenstveno računa o zaposlenicima i njihovim radnim mjestima te dobavljačima i partnerima.

Iz koncerna su naglasili da u tom procesu imaju snažnu podršku svojih ključnih dionika te da će repozicioniranje kompanije omogućiti daljnji razvoj njegovih kompanija, kao i poslovnih partnera odnosno dobavljača.