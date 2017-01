Božo Petrov najavio izmjenu Ustava zbog Ine i HEP-a

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Mi smo što se tiče Ine rekli da je jedan od modela i prodaja dionica HEP-a. Javnost će saznati što je nužno da bi se vratila Ina", kazao je Božo Petrov.



"Za Badnjak sam rekao da treba vratiti Inu da bismo stekli energetsku neovisnost, radna skupina djeluje i... javnost bi se trebala strpiti", kazao je također.



"Što se tiče modela prodaje dionica HEP-a, ići ćemo na to da se Ustavom zaštiti da se zaštite one tvrtke koje upravljaju resursima - vodama, šumama, energetikom - da se ne dogode situacije kao što se dogodila u Ini. To trebamo dogovoriti s partnerima, ne želim da se ponovi ista situacija s Inom i s vodama, za 4, 8 ili 12 godina. U radnoj skupini raspravljamo s partnerom", kazao je Petrov.

Inače, Ustav već štiti spomenuta bogatstva u Članku 52., stoga je nejasno na kakvu dodatnu zaštitu cilja Petrov, piše N1.

Kada budemo znali detalje, upoznat ćemo javnost, dodao je po pitanju Ine i HEP-a, dodajući "izbjeć ćemo situaciju kada samo Inu prodali 2003.; to ne želimo ni za HEP ni za vode niti za šume... Neće se dogoditi nova Ina".



Smatra da nakon unošenja izmjena u Ustav referendum o prodaji HEP-a ili kupnji Ine neće biti potreban.



"Ako se odredi ići na rješavanje Ine prodajom dionica HEP -a i ako se budu unijele ustavne promjene, vjerujem da će biti učinjeno mnogo. Ako ne bude ustavnih promjena vidjet ćemo", kazao je po pitanju referenduma, pojašnjavajući: "Smatram da do referenduma ne treba doći ako su zastupnici i stranke svjesni što se može dogoditi. Ne želim političke trgovine vezane za Ustav - smatram da je ovo pitanje iznad svih pitanja. Izrada nacrta ustavnih promjena može krenuti s radom. G. Bernardić će ih podržati, s obzirom na izjave i stavove."