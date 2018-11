Bozanić odlazi s Kaptola? Pojavilo se i ime najizglednijeg kandidata za njegovo mjesto

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Točnije, nadbiskupa zagrebačkog kardinala Josipa Bozanića u četvrtak 15. studenoga, a u petak porečko-pulskoga biskupa mons. Dražena Kutlešu. Naizgled ne bi bilo ništa neobično, piše Večernji list,da se već mjesecima po crkvenim kuloarima ne priča o odlasku kardinala Bozanića s katedre zagrebačkog nadbiskupa, a kao najizgledniji kandidat spominje se upravo biskup Kutleša.

'To potvrđuje sve ono što se može čuti, tj. prije odlaska naših biskupa u Rim govorilo se da bi kardinal Bozanić mogao otići oko Uskrsa, a to je onda upravo to', kažu Večernjem listu sugovornici u Crkvi, kod kojih smo pokušali doznati što se skriva iza šture agencijske informacije da je papa Franjo primio kardinala Bozanića kao člana Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata i Kongregacije za katolički odgoj te Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije te da je u razgovoru “između ostaloga, bilo riječi o blaženom Alojziju Stepincu, a kardinal je usto upoznao papu s pojedinostima Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije kao i s pripremama za Susret hrvatske katoličke mladeži koji će se održati u Zagrebu 2020.”