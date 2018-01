Borovo zapošljava nove radnike i planira proizvoditi milijun pari obuće godišnje

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Krajem rujna prošle godine za predsjednicu Uprave tvrtke Borovo imenovana je Gordana Odor, koja je izrazila uvjerenje kako će uspjeti stabilizirati trenutačnu situaciju u poduzeću, te realizirati planove za napredak.

Istaknula je kako Borovo još iz prošlosti ima niz problema, no želja nove Uprave je okretanje prema budućnosti, piše Glas Slavonije.

"Trenutačno zapošljavamo 630 radnika, od toga 400 u Vukovaru, a ostali rade diljem Hrvatske u našim maloprodajnim mrežama", rekla je Odor, i najavila nova zapošljavanja. Naime, do sredine veljače doći će 30 radnika na obuku u šivaćoj radionici. Angažirani su preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i svi će, ako budu spremni, ostati raditi u Borovu.

Posljednja dva mjeseca Borovo je došlo u središte pozornosti hrvatske javnosti s obzirom na to da je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u vukovarskoj Koloni sjećanja 18. studenoga prošle godine hodala u žutim čizmama, čuvenim zengama, koje su tijekom obrane Vukovara nosili branitelji.

"Te su čizme postale novi brend. Svaki od naših brendova, poput startasica, boromina i borosana pričaju svoju priču, ali zenge su nam se, zahvaljujući našoj predsjednici, nametnule kao brend, ona ih je promovirala i naravno da ćemo to iskoristiti i promovirati ih i dalje. Specifične su po tome što se sastoje iz 24 dijela, a u procesu njihove proizvodnje ima 60 radnih operacija i svaka se radi ručno. Izrađuju se od vodonepropusnog kožnog nobuka, pa ih se jednostavno opere i osuši, a i zadržavaju potrebnu temperaturu. Ako se u njima nalazite na 10 Celzijevih stupnjeva ispod nule one održavaju optimalnu temperaturu, a ako ste na plus 40, noga vam se neće znojiti zbog prirodnih materijala od kojih je napravljena", pojasnila je Odor, i dodala kako su napravili limitiranu seriju od 600 pari žutih čizmi, no ove ih godine planiraju napraviti mnogo više na zahtjev kupaca iz Hrvatske i inozemstva, piše Glas Slavonije.