FOTO: 'Strah građana da će s uvođenjem eura porasti cijene je mit'

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Strah građana da će s uvođenjem eura porasti cijene je mit, izjavio je u petak u Zagrebu guverner HNB-a Boris Vujčić na konferenciji Večernjeg lista "Hrvatsko predsjedanje EU - prilike i izazovi".

"Činjenica je da će 20 godina nakon toga cijene biti više, ali bile bi više i bez eura, i danas su više nego prije 20 godina", rekao je Vujčić na predavanju koje je održao na temu Ulazak u eurozonu - izazovi i prilike.

Konferenciju UŽIVO možete pratiti >>ovdje.

Ustvrdio je da se ulaskom RH u eurozonu neće ništa bitno promijeniti u suverenosti vođenja ekonomske politike jer "najveći dio suverenosti ostaje u našim rukama". Kazao je i da su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova, kako u kratkom, tako još više u dugom roku jer su troškovi pretežno jednokratni.

Vujčić je istaknuo da će se nakon ulaska u tečajni mehanizam dogoditi nešto što će imati još značajniji učinak - ulazak u jedinstveni sustav nadzora u eurozoni, kao i ulazak u mehanizam zajedničke rezolucije banaka.

"To znači da Hrvatska praktički vrlo uskoro može očekivati da će već biti u onome što se zove bankovna unija. Dakle, prije nego što uđemo u eurozonu, ući ćemo u bankovnu uniju. To bi se trebalo najvjerojatnije dogoditi već iduće godine", rekao je Vujčić.

Kazao je da je pranje novca pod posebnim povećalom nakon nekoliko skandala u EU tijekom posljednjih nekoliko godina.

Na konferenciji Večernjeg lista otvorena mnoga pitanja

Šest godina otkako je Republika Hrvatska postala 28. članica Europske unije (1. srpnja 2013.), Zagreb će početkom siječnja iduće godine na šest mjeseci postati glavni grad EU. Što će hrvatsko predsjedanje Vijećem EU donijeti političkim elitama, gospodarstvu i građanima, ali i susjedima Hrvatske, pitanja su kojima se bavi konferencija Večernjeg lista “Hrvatsko predsjedanje EU – prilike i izazovi”, u sklopu koje je održan i razgovor “jedan na jedan” premijera Andreja Plenkovića s našom novinarkom Sandrom Veljković.

U sklopu stručnih predavanja o pojedinim aspektima predsjedanja i prilikama koje ono donosi govorili su Božo Skoko, profesor na Fakultetu političkih znanosti, Vlatko Cvrtila, rektor sveučilišta VERN te guverner Boris Vujčić. Uz to su upriličene i dvije panel-diskusije na teme “EU i gospodarstvo” te “Hrvatsko predsjedanje EU”.

Na pitanje predstavlja li slovensko ponašanje u arbitraži s Hrvatskom kršenje vladavine prava Plenković je odgovorio da je to toliko očito da ne zna što bi kazao. Dodao je da su osim vladavine prava kršili i neke normalne uzuse te da, da se to dogodilo u nekoj trgovačkoj arbitraži, ni sudac ni agentica ne bi vidjeli suda do kraja života.

- Razumijete me? To je ta vrsta pogreške. Ne smije doći do komplota agenta i suca. Oni žive u dvije različite galaksije. To je bit - rekao je Plenković.

Na pitanje koliko će nam incidenti s migrantima otežati ulazak u Schengen Plenković je rekao da su bili u situaciji da dignu žicu na granici, ali da su umjesto te opcije izabrali jačanje hrvatske policije. Istaknuo je i kako je granica Hrvatske sa Srbijom, BiH i Crnom Gorom veća nego finsko-ruska.

O gospodarskim aspektima hrvatskog članstva u EU i perspektivama nakon ulaska u eurozonu govore guverner Boris Vujčić, predsjednik HUP-ICT Udruge Boris Drilo, SDP-ov saborski zastupnik Branko Grčić, predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja i Tomislav Debeljak, predsjednik Uprave DIV grupe.