Bogataši šokirani napustili Hrvatsku: Htjeli su kupiti 15 luksuznih vila, ali nitko im nije htio prodati niti jednu za 2 milijuna eura

Prodati nekretninu na području Makarske rivijere nije problem. Problem je, međutim, što nekretnina nema. Odnosno što ih nema dovoljno, što je potražnja veća od ponude i što ljudi, očito, nisu toliko osiromašeni da prodaju baš sve što imaju. Naravno, ovo posljednje nije problem. Osim ako niste vlasnik agencije za prodaju nekretnina, piše Slobodna Dalmacija.

Tržište, uglavnom, nije mrtvo. Kriza je prošla, novac se vrti, baš kao i duž cijele hrvatske obale, pri čemu je imati kuću na Rivijeri, slažu se svi naši sugovornici, apsolutni hit. Vlažni san mnogih stranaca koji imaju viška novca i slobodnoga vremena jest kameno zdanje pod Biokovom. Okućnica, loza, nekoliko maslina i pogled do Italije. Da braća Taviani vide kako se s druge strane Jadrana živi. I da nije baš takva bravura živjeti bez lavura.

- Kuće po selima, do 100.000 eura, za obnovu, jako su tražene, ali ih nema - kažu u makarskoj agenciji "Novi dom".

Nema ih iz dva razloga. Prvi je što su i vlasnici prepoznali njihov potencijal, pa ih sami uređuju i iznajmljuju, a drugi je što mnoge imaju puno vlasnika, pa im je nemoguće ili jako teško "očistiti" papire.

- Prodaja kuća i inače je specifična jer je svaka kuća poseban slučaj. Puno toga ovisi o položaju, pogledu, infrastrukturi, je li ispod magistrale ili je poviše, tako da cijena kvadrata tu jako varira - objašnjavaju iz agencije, dodajući kako su posebno tražene nekretnine u Tučepima i Brelima.

No, u osnovi, duž cijele Rivijere gradi se jako malo, poglavito stanova manjka, zato cijena i ne pada, dapače, konstantno raste, blago, ali sigurno. U centru Makarske i do 2500 eura se daje za četvorni metar, a u okolnim mjestima cijena ide do 1800 ili 2000 kvadrata, ovisno o blizini mora i veličini stana, pri čemu su oni jednosobni i dvosobni očekivano najtraženiji.

Nedavno je jedna agencija bila pred velikim poslom, došli Vijetnamci s namjerom da kupe čak 15 luksuznih vila. Odmah, novac nije problem.

- Po vili su bili spremni platiti dva milijuna eura. Bili su odsjeli u hotelu "Osejava", ali kad su shvatili da je ponuda na Rivijeri ravna nuli, naglo su se odjavili i otišli dalje tražiti - prepričava vlasnica "Albatrosa".