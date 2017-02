Bloomberg predviđa: Kupit će Inu, neće prodati HEP

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatska će otkupiti udio Ine od MOL-a, ali ne ove godine. Za taj će joj manevar trebati godine, a zbog političke nesklonosti projektu vjerojatno će propasti IPO Hrvatske elektroprivrede. Zaključak je to ankete koju je proveo Bloomberg s deset analitičara iz Zagreba i Budimpešte, a koju iznose u tekstu objavljenom u četvrtak. Čak osam od 10 analitičara očekuje da će Vlada kupiti udio u Ini od MOL-a, ali samo ih je četvrtina uvjerena da je izgledno da se dogovor postigne do kraja godine. Polovica anketiranih analitičara kladi se na to da će se transakcija završiti u iduće dvije godine. Podijeljeni su i oko potencijalne cijene koju Vlada treba platiti za udjel u Ini, ali i oko cijene koju može dobiti za HEP, piše Večernji list.

Naime, tržišna cijena Ine iznosi oko 4,4 milijarde eura pa bi polovica iznosila oko 2,2 milijarde eura, ali to je posljedica prenapuhane cijene dionice koju se može postići zahvaljujući niskom free-floatu. Ina realno ima manju vrijednost, što su potvrdile i neke procjene konzultanata koji gornju granicu stavljaju na 1,1 milijardu eura. S druge strane, Bloombergovi analitičari procijenili su HEP na samo 18 milijardi kuna, što bi značilo da bi za 25 posto komunalca Vlada dobila samo 4,6 milijardi kuna. Mnogi se u Banskim dvorima i na domaćem tržištu kapitala ne slažu s tom procjenom Bloomberga i tvrde da je realna vrijednost mnogo veća.

– Prodajom HEP-a Vlada bi izgubila politički kapital koji je dobila otkupom Ine. Nije jasno kako će Hrvatska prikupiti novac kojim bi privukla MOL na prodaju – komentar je mađarskog analitičara Ferdinanda Varge, starijeg partnera specijaliziranog za energetiku u Boston Consulting Group, koji očekuje izdašnu ponudu s hrvatske strane. Hrvatski analitičar Damir Novotny pak tvrdi da je prodaja HEP-a preosjetljivo pitanje i da se odluka o IPO-u na kraju ipak neće donijeti.