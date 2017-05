Bivši potpredsjednik Agrokora za strategiju tvrdi: Jedna izvješća su išla financijskim institucijama, druga državnim organima

Foto: Screenshot

U emisiji Novi dan N1 televizije gostovao je Čedo Žic, konzultant i bivši potpredsjednik Agrokora za strategiju i tržište kapitala. Žic, koji vrlo rijetko istupa u medijima i koji je u Agrokoru bio aktivan devedesetih godina govorio je o ulozi aktualnog ministra financija Zdravka Marića u toj tvrtki kao i svom sporu s Ivicom Todorićem. Zanimljivo, razgovor s Žicom N1 televizija snimila je prošloga tjedna, uoči izglasavanja povjerenja ministru Mariću, a emitirala ga je tek u utorak.

Žic je u Agrokoru radio u devedesetim godinama kada je koncern stasao i bilježio visoke stope rasta. Došao je u njega na preporuku Hrvatske udruge poslodavaca, a prije toga je radio za Ujedinjene narode u Africi na restrukturiranju nekih gospodarstava.

'Sam odjel, tu funkciju sam ja razvijao i ono što je bitno znati je da smo u tom sektoru imali sve podatke na raspolaganju, jednostavno zato što je smiješno baviti se nekakvom strategijom ako ne znate sadašnje stanje stvari. Da bi to utvrdili morate imati sve relevantne podatke', rekao je uz opasku da je u Agrokoru proveo samo dvije godine jer je bio u sporu s Todorićem.

'Kod nas, znate, da su mnogi što se zovu tajkuni ili industrijske vođe stasali s nekakve druge kulture koja je postojala ili na tržnici ili u nekakvim uvozima, u odnosima s Fondom za privatizaciju. Znači, kapital su u to doba imali rijetki, a ti rijetki su dolazili do kapitala na načine koji nisu bili korporativni', rekao je Žic što drugim riječima znači da se Todorićevo bogatstvo prema njemu stvorilo prebrzo.

Žic nije izričito rekao da su u Agrokoru postojala dvostruka poslovna izvješća, ali postojala su izvješća koja su išla u prezentacije za tržišta kapitala, znači 'roadshow' izvješća i ona izvješća koja su se koristila službeno, koja su išla revizorima, revizorskim tvrtkama i dalje u državu, državnim organima.

Na pitanje je li svjestan da govori o potencijalno kaznenom djelu, Žic odgovara:

'To je bilo ono što zovu prvobitna akumulacija kapitala u Hrvatskoj i teško je očekivati da sve bude u redu, još poznavajući i psihologiju tadašnjih lidera u toj industrijskoj akumulaciji. I mislim da to svi očekuju, ja to ne mogu reći da sam izravno sudjelovao, ono što mogu reći je da se to događalo prije nego što sam bio tamo, no s obzirom na to da sam imao pristup svim podacima, onda sam jednostavno analizirao i bivše stanje i sadašnje stanje i to je vidljivo iz podataka'.