Bivši direktor u Viaduktu posvjedočio da je na poslu s HAC-om primio 780.000 kuna provizije

Berket se na klupi za svjedoke pojavio nakon bivšeg financijskog direktora HAC-a Josipa Sapunara i Igora Premilovca koji su priznali sudjelovanje u izvlačenju novca preko Premilovčevih tvrtki, a Berket je poput njih, nakon priznanja i nagodbe s Uskokom, osuđen na rad za opće dobro i povrat novca.

U detaljnom iskazu kazao je da su na sugestiju naručitelja radova iz HAC-a za "koordinaciju kooperanata" angažirali Premilovčevu tvrtku Pean komunikacije te da je sve počelo kada se Viadukt javio na natječaj za izgradnju prometnice od izlaza s autoceste Zadar 2 do Gaženice.

Berket je posvjedočio da je nakon potpisivanja ugovora vrijednog 445 milijuna kuna bez PDV-a od sada optuženog direktora svoje tvrtkom Damira Kezelea doznao da su investitori tražili da se u izgradnji zaposle kooperanti sa zadarskog područja, ali i tvrtka koja će "koordinirati kooperante" koju "treba platiti pet posto".

"To je bio uvjet da dobijemo nalog za rad", kazao je Berket dodajući kako se, unatoč Kezeleovoj najavi da možda neće doći do realizacije tog ugovora, jednog dana pojavila faktura. Kezele mu je potom kazao da račun trebaju platiti jer bez toga ni oni neće naplatiti radove te da je to "poruka od Sapunara".

Berket se prisjetio i da je jednog dana došao na posao gdje je već bio Sapunar koji je čekao Kezelea, a kako mu se žurilo ostavio mu je kuvertu uz molbu da je preda Kezeleu.

"Kezele je poslije došao do mene i pitao jesam li otvarao kuvertu. Rekao da nisam, a on mi je kazao da je to čudna igra i da je Sapunar donio novce kao našu nagradu što smo sudjelovali", kazao je Berket koji sa svjedočenjem nastavlja i u četvrtak.

Uskok u optužnici tvrdi da je Kalmeta povezao ljude iz svojeg ministarstva, Hrvatskih cesta (HC) i Hrvatskih autocesta (HAC) te da je sa suradnicima podijelio preko 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. Osim toga tereti ga se i da je narudžbom promotivnog filma "Prometna renesansa Hrvatske" ministarstvo koje je vodio oštetio za 600.000 kuna.