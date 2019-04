FOTO: PD

Direktor NTL-a (Narodni trgovački lanac) Martin Evačić novi je predsjednik HUP-Udruge trgovine.

U razgovoru za Poslovni dnevnik otkrio je na što će se fokusirati, kakvo je trenutačno stanje na hrvatskom maloprodajnom tržištu, govori o problematici manjka radne snage u trgovini te poslovanju NTL-a.

Izabrani ste na mjesto predsjednika Izvršnog odbora udruženja trgovine HUP-a, kako ocjenjujete prioritete koji su pred vama?

Član sam Izvršnog odbora već u trećem mandatu tako da i sam dobro poznajem problematiku kojom se bavimo. Ovaj saziv sastavljen je od predsjednika Uprava ili direktora najeminentnijih i najvećih trgovaca u Hrvatskoj, kao i predstavnika male trgovine i svakako je više nego kompetentan raspravljati o problemima trgovine. Od prioriteta bih izdvojio otvaranje rasprave o efektima sniženja PDV-a na dio prehrambenih namirnica, kao i iskustva nakon prve godine primjene Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi. Nastavit ćemo sa sindikatima pregovore o kolektivnom ugovoru u sektoru trgovine i mislim da smo vrlo blizu postizanja dogovora. Isto tako pozdravljamo objedinjavanje Državnog inspektorata i očekujemo da će se sada lakše postići ujednačeno tumačenje propisa na području cijele Hrvatske.

Kako biste opisali trenutačno stanje na hrvatskom maloprodajnom tržištu s obzirom na turbulentnu prošlu godinu koja je pratila Konzum, odnosno i dalje ga prati?

Moje je mišljenje da priča s Konzumom nije završila što se tiče vlasničkog odnosa, no to će pokazati vrijeme. U ukupnoj maloprodaji stvari se dalje zahuktavaju, jednostavno ima previše trgovačkih kapaciteta u FMCG-u. Nastavit će se borba za svakog kupca. Sigurno će doći do daljnjih preuzimanja, odnosno spajanja, naročito u srednjoj domaćoj trgovini. Strani trgovci kojima je hrvatsko tržište s obzirom na ukupne prihode u okviru "statističke greške" sigurno će nastaviti iscrpljivati domaću trgovinu koja se pokazala neočekivano žilavom.

Jeste li zadovoljni prihodom NTL-a u prošloj godini, kakva je dobit, bilježite li rast?

NTL je u prošloj godini imao rast prihoda u maloprodaji, koja čini 70 posto prihoda, dok je u veleprodaji prihod stagnirao. Isto tako ponašala se i dobit. Ukupno NTL je imao smanjenje dobiti zbog promjene načina financiranja korporativnih djelatnosti koje radi za ostale članove NTL udruženja.

246 trgovina u svim formatima danas ima udruženje NTL i ukupno zapošljava 1300 ljudi

Koliko trenutačno NTL broji trgovina i koliko imate zaposlenih s obzirom na problem manjka radne snage? Kako motivirate svoje djelatnike? Postoji li potreba za uvozom radnika?

NTL trenutačno ima 246 trgovina u svim formatima, od malih do velikih. Osim toga smo veliki trgovac voćem i povrćem tako da ukupno zapošljavamo oko 1300 ljudi. Djelatnike motiviramo povećanjem primanja pa smo tako u prošloj godini digli prosječnu plaću 10 posto, a ove godine još 8 posto. Osim toga stvaramo ugodno radno okruženje sa stimuliranjem rezultata, na što smo posebno ponosni. Mislim da imamo izrazito korektan odnos prema našim zaposlenicima. Radnu snagu još nismo uvozili, ali kako stvari stoje, izgleda da ćemo biti prisiljeni.

Kako stojite po pitanju uvoza proizvoda? Koliko su zastupljeni domaći proizvođači?

U pravilu nastojimo uvoziti robe koje nema na domaćem tržištu. Naš čisti uvoz čini manje od 10 posto nabave roba. Naravno, dio robe izvana imamo i preko distributera koji rade u Hrvatskoj, no zastupljenost domaćih roba je oko 70 posto.

Dubrovački Pemo prodao je svoj udio u NTL-u. Kako komentirate taj potez i je li on utjecao na vaše poslovanje?

Radi se o poslovnoj odluci vlasnika Pema. O razlozima ne bih nagađao jer je Pemo od osnutka bio korektan član NTL-a i razvijao se koristeći sinergijske učinke koja nabava u velikom sustavu donosi. Na poslovanje NTL-a izlazak Pema nema neki veći utjecaj, a NTL kao trgovačko udruženje je sustav koji je prevelik da bi se na nj odrazio odlazak jednog člana.

Kakvi su vaši daljnji planovi?

Planiramo daljnji rast prihoda u maloprodaji i, naravno, nova zapošljavanja, iako je to u ovom trenutku zbog ozbiljnog nedostatka radne snage najteži zadatak. Kao i svake godine planiramo investirati u otvaranje novih prodajnih prostora i logističkih kapaciteta.