Bez problema pronalaze radnike, no nude im sjajne uvjete: Plaće do 15.000 kuna, smještaj, stipendije...

FOTO: Getty Images

No, u Hotelima Živogošće, koji su u sastavu grupacije Karisma Adriatic Hotels i pod kojom posluju hoteli Sensimar Adriatic Beach Resort u Živogošću sa 260 soba i Sensimar Makarska Igrane sa 179 soba te kamp Dole, u posljednje tri godine sezonu je odrađivalo po 20 kuhara iz Meksika. Meksikanci su radili u hotelu Sensimar, ali baš ove godine zamijenjeni su radnicima iz Hrvatske i to s Makarske rivijere, piše Slobodna Dalmacija.

Hoteli Živogošće, na čelu s direktorom Tonijem Miloslavićem, u potragu za sezoncima krenuli su još lani, i to od Dalmacije do Slavonije. Potom su s dosadašnjim radnicima počeli potpisivati ugovore za stalnog sezonca, dok su nove mlade kuhare i konobare, kao i ostalo osoblje, privukli besplatnim komfornim smještajem, obrocima, brigom oko radne odjeće te na koncu i učeničkim stipendijama.

Riječ je o novih 17 stipendija za strukovne škole iz Metkovića i Vrgorca, a koje po učeniku iznose 1400 kuna mjesečno i to od 1. rujna do 1. lipnja što je već ispoštovano tako da stipendisti konobari i kuhari sada u hotelima u Živogošću i Igranima odrađuju stručne ljetne prakse koje su im plaćene te imaju osigurana dva dnevna obroka i smještaj.

Nakon završene prakse pod vodstvom mentora, a koja traje do 15. srpnja, imaju mogućnost do rujna ostati raditi u živogoškoj hotelskoj kući i to za 25 kuna po satu, a poslije završenog srednjoškolskog školovanja dužni su za hotel odraditi jednu plaćenu godinu.

Na ovaj su način Hoteli Živogošće privukli domaću radnu snagu zbog čega nemaju potrebe za Meksikancima. Prema riječima direktora Hotela Živogošće Tonija Miloslavića, u dva hotela u Živogošću i Igranima tijekom sezone zaposli se do 260 ljudi, a od 2015. godine, zaključno sa 2017., bilo je zaposleno po 20 meksičkih kuhara i to dijelom što nisu mogli naći domaće radnike, a dijelom zbog strukture vlasništa pa su u početku s inozemnim sezoncima htjeli uhodati i educirati domaći kadar.

'Ove godine smo ''našli'' 20 kuhara s područja Makarske rivijere, i to velikim trudom cijele ekipe tijekom zimskih mjeseci, putem natječaja i osobnih poznanstava, iako su naši uvjeti što se tiče plaća, na razini ostalih hotelskih kuća, ali svima nudimo smještaj u kampu, hranu, brigu oko radne odjeće i organiziran prijevoz te jedan slobodan dan tjedno, a plaćaju se i prekovremeni radni sati, te noćni rad, rad nedjeljom i blagdanima', kaže Miloslavić.

Direktor hrane i pića Goran Reljić dodaje kako konobarske plaće iznose od 4000 do 5000 kuna, kuharske od 5000 pa do 10.000 ili 15.000 kuna.

Ostatak osoblja većim dijelom je iz Slavonije jer u studenome predstavnici Hotela Živogošće odlaze u Vinkovce, Osijek, Vukovar, Slavonski Brod, Beli Manastir i Požegu u dogovoru sa HZZ-om pa se zainteresiranima za rad prezentira hotelska kuća, a potom se vrše razgovori s kandidatima kojima se do kraja godine ponude predugovori pa je već do ožujka popunjeno 75 posto potrebnog kadra.

'Radnike koji su dobri nagradimo mogućnošću potpisivanja ugovora kao stalnih sezonaca, sada ih imamo 30 tako da i tijekom zime primaju plaću što je dobro i njima i nama jer ljeti imamo osiguran kadar', objašnjava Miloslavić za Slobodnu Dalmaciju.