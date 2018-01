Bespovratnim sredstvima EU razvijaju širokopojasnu infrastrukturu

FOTO: PD

U Šibensko-kninskoj županiji nešto malo manje od 52% kućanstava ima pristup širokopojasnoj mreži, međutim, polovina tih kućanstava ima pristup širokopojasnoj mreži brzine do 30 Mbit/s, a svega 9,3% kućanstava ima pristup internetu veće brzine, što je manje od prosjeka Republike Hrvatske koji se kreće oko 10,4%. To su razlozi zbog kojih ulazimo u ovaj projekt čije su društvene koristi velike; povećava se pokrivenost suvremenom komunikacijskom infrastrukturom, očekuje se i povećanje zaposlenosti, pozitivan utjecaj na BDP, na kompetitivnost tržišta elektroničkih komunikacija i općenito ovakva jedna infrastruktura otvara čitav niz novih poslovnih mogućnosti - kazao je šibensko-kninski župan Goran Pauk prilikom potpisivanja Sporazuma o suradnji na Projektu razvoja širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije koji se financira bespovratnim sredstvima Europske unije.

Župan Goran Pauk i predstavnici pet gradova i petnaest općina s područja Šibensko-kninske županije potpisali su ovaj sporazum u prosincu prošle godine. Sporazumom su definirana prava i obveze Županije kao nositelja projekta i jedinica lokalne samouprave.

Širokopojasni internet je zajednički naziv za povezivanje na internet koje omogućava velike brzine prijenosa, a to podrazumijeva od 30 do 100 ili više Mbit/s. Takvom infrastrukturom je u Republici Hrvatskoj trenutno pokriveno tek 15% stanovništva i to uglavnom u četiri najveća grada.

- O važnosti digitalnog gospodarstva najbolje govori činjenica da digitalno gospodarstvo raste čak sedam puta brže od ostalog gospodarstva, a digitalno gospodarstvo Europe raste za 12% svake godine. Procjenjuje se da ukupno polovina rasta produktivnosti dolazi od ulaganja u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju - kazao je župan Pauk.

Kako Republika Hrvatska, kao članica Europske unije prepoznaje značaj širokopojasnog pristupa velikih brzina i potrebu osiguranja dostupnosti odgovarajućih mreža nove generacije, tako u svom strateškom i provedbenom okviru slijedi referentne europske strategije. To se prvenstveno odnosi na Digitalnu agendu za Europu čiji su ciljevi preslikani u nacionalnu Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016.-2020. s dva osnovna cilja: potpunom populacijskom dostupnošću brzog širokopojasnog pristupa i korištenjem ultrabrzog širokopojasnog pristupa u barem 50% kućanstava u Republici Hrvatskoj, oboje do kraja 2020.

Operativno, provedba navedenih ciljeva u segmentu pristupne mreže odvijat će se kroz Okvirni nacionalni program razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Za očekivati je da će, najkasnije 2021. godine, na području svih pet gradova i petnaest općina u Šibensko-kninskoj županiji biti omogućen pristup širokopojasnom internetu.