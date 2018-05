Prvi i jedini u Hrvatskoj: Baš svaka kuća u općini ima superbrzi optički internet

Foto: Thinkstock

– Ni ti radovi, kao uostalom i većina njih, nisu prošli bez muke. Sjećam se kad je krenulo, portal općine bio je zatrpavan raznim kritikama, a kroz mjesto mi je bilo gotovo nemoguće proći a da me barem jedan od susjeda ne bi zaustavio i krenuo s jadikovkama. Neki jednostavno nisu mogli prijeći preko toga da su ceste raskopane, da se asfalt opet reže, da se naokolo “sade” telekomunikacijski stupovi i između njih razvlače kabeli – prisjeća se jedan od starijih Bistrana pompe koja je te 2010. godine nastala na području cijele općine, piše lokalno.hr

Bilo je to vrijeme kad su u Bistri i službeno počeli radovi na izgradnji i postavljanju širokopojasne telekomunikacijske mreže, odnosno tzv. “optike”, a plan je bio da apsolutno svako kućanstvo dobije pristup superbrzom internetu. – Bio je to pilot-projekt koji smo dogovorili s Hrvatskim telekomom. Njima smo trebali poslužiti kao svojevrsni testni poligon za tu tada u Hrvatskoj gotovo nepostojeću uslugu.

Dogovorili smo se da oni do kuće svakog mještanina provuku kabele, i to sve o njihovom trošku, uključujući sva bušenja, krpanja, gletanja, farbanja i slično. Sami radovi trajali su malo manje od godine dana, što i nije toliko puno kad u obzir uzmete da je postavljeno više od šezdeset kilometara optičke mreže – kazuje Krešimir Gulić, načelnik Općine Bistra. Ipak, nakon što su radovi završili, mogli su se i službeno pohvaliti – bili su prva općina u Hrvatskoj koja je potpuno pokrivena optikom, a jedini su i ostali sve do danas.

– I prije nego su krenuli radovi, sazvali samo nekoliko sastanaka na kojima smo ljude upoznali s tim koliko je to važan projekt, a pogotovo je to bio u ono vrijeme, i načelno nije bilo nikakvog otpora, a oni koji su izražavali nezadovoljstvo dok su ulice bile raskopane, brzo su utihnuli kad je sve završilo, većina ih je čak i govorila kako su preburno reagirali – prisjeća se Gulić. Osim zadovoljstva građana optika je imala i druge konkretne odjeke – nekoliko investitora došlo je u Bistru upravo zato što u to vrijeme nigdje drugdje nisu mogli pronaći takvu infrastrukturu, a počele su se doseljavati i mlade obitelji, među njima i ona Dana Klepača. – U Bistri smo 2012. godine kupili kuću i doselili se. Zbog poslova kojima se i supruga i ja bavimo dobar i brz internet bio nam je od velikog značaja, a osim toga željeli smo se maknuti iz gradske vreve, a opet smo tražili mjesto koje je nadomak Zagrebu. Nakon što smo proučili sve što se nudi u okolici glavnog grada, odlučili smo se za Bistru zbog više faktora. Možda će zvučati smiješno, ali mnoga mjesta nisu imala ni kanalizaciju, a Bistra je uz prekrasnu prirodu imala svu potrebnu infrastrukturu, ovdje voze ZET-ovi autobusi, a optika je bila konačna točka na “i” zbog koje smo došli – govori Dan Klepač.