Bankomat koji ne isplaćuje manje iznose od 800 kuna

Foto: Thinkstock

Kad vam je potrebna gotovina, a kilometrima daleko nema bankomata novčarske kuće čiji ste klijent, ne preostaje vam ništa drugo nego novac podići na najbližem uređaju.



I pristati, pritom, kako to obično biva, na nepovoljne uvjete, odnosno plaćanje kamate, pa čak i podizanje znatno većeg iznosa nego što ste planirali, kao u slučaju čitateljice Slobodne Dalmacije.



– Ljetujem u Marušićima i često mi se zna dogoditi da ostanem bez "keša", a ne primaju svugdje karticu. Bankomat na koji sam "osuđena", ako ne namjeravam potegnuti do Omiša ili Baške Vode, jest onaj Hrvatske poštanske banke koji se nalazi u Mimicama, pokraj tamošnjeg prodajnog centra.



Kad sam prvi put otišla podignuti gotovinu, bila sam u nevjerici. Na displeju bankomata je kao najniži iznos bio naveden onaj od 800 kuna. Nisam znala imam li uopće toliko na računu! Sljedeća svota je bila 1200, pa 1600 kuna, i sve tako do 4000 kuna – kaže čitateljica Slobodne.