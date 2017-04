Banke će preuzimaju dugove Agrokora od dobavljača?

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dobavljači i vjerovnici Agrokora trebali bi do kraja tjedna postići sporazum o zamrzavanju plaćanja obveza po regresnim mjenicama, trebao bi se odabrati konzultant koji će obaviti predstojeći proces restrukturiranja Agrokora, piše Večernji list.

Proces se pomiče u pozitivnom smjeru, prošli tjedan domaće su banke ubrizgale novac, priljev novca u samom sustavu je dobar, pa je to nakon kratkog predaha, tj. neradnih dana na burzama, vratilo optimizam, oporavilo cijenu Agrokorovih obveznica te dionica kompanija u sastavu koncerna.

Do kraja tjedna trebao bi postignut dogovor o zamrzavanju obveza po regresnim mjenicama, predloženi rok je 31. svibnja, no cilj je da se to produlji sve do kraja procesa u kojem će u Agrokoru biti izvanredni povjerenik, odnosno predviđenih 15 mjeseci. Cilj je da u tom razdoblju dobavljači ne plaćaju obveze po regresnim mjenicama, a nakon toga bi se financijske institucije naplatile od Agrokora. Te obveze u stvari i jesu dug Agrokora, no kako se banke i faktoring društva nisu mogli naplatiti od koncerna, obveza je prebačena na dobavljače, na što imaju pravo kada je riječ o regresnim mjenicama. Za takav dogovor dobavljači i banke, tj. faktoring društva, trebali bi potpisati bilateralni ugovor. Hoće li financijske institucije pristati na čekanje tek će se vidjeti. Navodno je riječ o iznosu od oko pet milijardi kuna koje financijske institucije po regresnim mjenicama potražuju od dobavljača, odnosno Agrokora.

Dobavljači, ali isto kao i vjerovnici, sigurno će se morati pomiriti s otpisom dugova. I o tome se za sada malo govori, a na dnevni red doći će kad počne proces restrukturiranja. No, upravo zato se prije toga i dobavljači i banke žele dobro zaštititi. Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak, tj. privremeno Vjerovničko vijeće, morat će razmatrati i ponudu koju bi trebalo dobiti od Sberbank za daljnje financiranje Agrokora. Njihov je uvjet bio da kredit od 100 milijuna eura, koji su dali prije oko mjesec dana, ima status najstarije tražbine. Za sada je to gotovo nemoguće prihvatiti jer tada zakon nije bio aktiviran. To bi možda značilo i traženje novih kreditora. Zapadni fondovi imaju namjeru ulagati, no navodno i njihovi uvjeti nisu jednostavni. Svi se žele dobro osigurati.

Do kraja tjedna trebao bi se izabrati i konzultant koji će raditi na procesu restrukturiranja. Na pozivni natječaj javili su se Alix Partners, EY, KPMG, Roland Berger, McKinsey i BCG. Riječ je jakim svjetskim imenima. McKinsey mnogi smatraju favoritom jer je već radio na nekim analizama u Agrokoru, a upravo je njegov tim posljednjih godina preuzeo jake ljude iz Alvareza i Alixa, piše Večernji list.