Bandić: Zašto Zagreb ne bi imao neboder od 200 katova?

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio je u srijedu da i dalje vrijede obje ponude za projekt "Grad u gradu", i tvrtke Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i tvrtke Bouygues Batiment International iz Francuske, a investitor koji bude izabran moći će izgraditi i neboder od 200 katova, jer zašto Zagreb ne bi imao neboder od 200 katova, odakle će se gledati Zagreb iz ptičje perspektive.

Bandić je na konferenciji za novinare uoči sjednice Gradske skupštine rekao kako još nije odlučeno tko će biti investitor u projekt "Grad u gradu", koji je on kolokvijalno nazvao "Zagreb City" ili "Manhattan na Savi", na površini od gotovo 1,1 milijun četvornih metara u Novom Zagrebu.

Budući zagrebački velesajam bit će "najljepši u Europi"

Podsjetio je kako je sa suradnicima posjetio Dubai, a za idući tjedna najavio je sastanak s predstavnicima Bouygues Batiment International, kojima i dalje nisu zatvorena vrata.

Bandić je istaknuo da je redizajn Zagrebačkog velesajma inkorporiran u cjelovito rješenje tog projekta, a ono što će se izgraditi bit će "najljepše u Europi".

Na plohi od osam hektara, omeđenoj na istoku s Avenijom Većeslava Holjevca, na zapadu sa Zagrebačkim velesajmom, na jugu s Ininom 'Karingtonkom' i na sjeveru s Hipodromom, treba niknuti Kongresni centar i sve sadržajne sastavnice budućeg Zagrebačkog velesajma.

"Na ostalih milijun i nešto kvadrata treba realizirati Zagreb City. Seli se Hipodrom, seli se igralište Lokomotive, ruši se Velesajam i radimo 'Grad u gradu', 'Zagreb City' ili 'Manhattan', kao što smo rekli", rekao je Bandić.

"Ako netko hoće napraviti neboder od 200 katova, neka ga napravi. Zašto Zagreb ne bi imao jedan neboder od 200 katova s kojeg bi se gledao Zagreb iz ptičje perspektive. Pa ako ja poživim, možda gore budem imao jednu kancelariju", rekao je Bandić.

Bandić je poručio da nacionalni nogometni stadion treba biti u Zagrebu i to južno od Save. Tvrdi da se za 45 milijuna eura može napraviti dobar stadion na Blatu, jer je to idealna lokacija, a to se može riješiti u sinergiji Vlade, Hrvatskog nogometnog saveza, Grada Zagreba i Dinama.

Bespovratna sredstva iz EU-ovih fondova za projekt "rotor Remetinec"

Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić osvrnula se na točku dnevnog reda skupštinske sjednice o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova za projekt "rotor Remetinec", koji je zasad najveći projekt takve vrste koji Grad Zagreb financira iz bespovratnih sredstava EU-a.

Rekla je da su na javni poziv, pored same rekonstrukcije i radova koji iznose 286 milijuna kuna s PDV-om, prijavili sve što se moglo povezati s tim projektom - uspjeli su prijaviti 331 milijun kuna, a odobreno je 320 milijuna kuna.

Najavila je da se iz bespovratnih sredstava EU-a priprema financiranje Dječje bolnice Srebrnjak, gdje očekuju novih 375 milijuna kuna, a također pripremaju teren za financiranje izgradnje sljemenske žičare.

Istaknula je kako su ove godine aplicirali projekte u vrijednosti od preko milijardu kuna, među kojima su rekonstrukcija tramvajske infrastrukture, energetska obnova javnih zgrada, nabava spremnika za otpad i mjere za gospodarenje otpadom.