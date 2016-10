Foto: Pixsell

Bandić je jutros stigao na Cvjetni trg gdje je održao press konferenciju.

"Sutra navečer toga više neće biti, niti vlastitoj majci ne bih dozvolio da to napravi Cvjetnom", rekao je Bandić.

"Hvala građanima i novinarima koji su ukazali na ovaj problem, ovo će biti uklonjeno do sutra navečer, a sankcije za one koji su to dozvolili, koji su izdali rješenje za to, to ćemo riješiti idući tjedan", poručio je Bandić. Odgovorni će biti suspendirani, i ja sam suodgovoran, dodao je Bandić,