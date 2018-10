Bandić tvrdi da neće biti gužvi nakon zatvaranja rotora

Foto: Matija Habljak / Pixsell

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, na pitanje SDP-ove zastupnice Vesne Nađ na aktulnom satu zagrebačke Gradske skupštine 'zašto se sa zatvaranjem remetinečkog rotora ide 15. prosinca, u predblagdansko vrijeme' kada je pojačan promet - rekao je da nema bojazni, jer će biti manja gužva.

Nađ je podsjetila da se već dva puta odgađa zatvaranje remetinečkog rotora i najavljuje da će sav promet biti prebačen na novosagrađene zaobilazne ceste. "Prvo je bilo 2. studenoga, pa 30. studenoga, a treći termin je 15. prosinca", rekla je Nađ. Ustvrdila je da izgleda prilično neozbiljno to planiranje početka radova.

"Znalci najavljuju prometni kaos, a građani Novog Zagreba sa zebnjom očekuju taj dan", rekla je Nađ te pitala gradonačelnika Bandića - ako se već planiralo odgađanje zatvaranja rotora, zašto je to 15. prosinca?

Predložila je da se zatvaranje rotora premjestiti na siječanj, a da se u međuvremenu moglo i s HŽ-om dogovoriti povećanje prometa iz Jastrebarskog i iz Velike Gorice.

"Zašto 15. prosinca", upitala je Nađ.

Gradonačelnik Bandić je umjesto da joj odmah odgovori, prvo pozvao gradske zastupnike da dođu sutra u 18,30 sati na otvaranje Radničke ceste u duljini od pet kilometara, od obilaznice do Slavonske avenije. Bit će organiziran i prijevoz autobusima ispred Gradske uprave u 18 sati, rekao je poručivši da je 'Radnička najljepša ulica u Zagrebu i da se kolokvijalno zove zagrebački Champs-Élysées '.

A vezano za zatvaranje rotora 15. prosinca, Bandić je rekao da je sve obrnuto od toga što je zastupnica Nađ rekla.

"Niste Vi ništa krivo rekli, ali da Vas informiram. Odgađanje treći put točno je, ide stiskanje izvođača da budemo gotovi prije", rekao je dodavši kako će biti manja gužva nego sada na rotoru.

"Bit će manja gužva pomoćnim cestama koje će se graditi sa četiri strane. To bi sve išlo na rotor, a sada na rotor neće ići ništa. Iz Jadranske avenije će ići zaobilazno na Aveniju Dubrovnik, iz Avenije Dubrovnik na Jadranski most, s Jadranskog mosta pored McDonald'sa na Jadransku aveniju. Znači, manja gužva, a sada se to sve vrtilo", kazao je Bandić, dodavši da se sada svi vrte na kružnom toku.

'Neće biti gužve, a peglamo kada nam se puste ti alternativni pravci, da funkcionira sve. Bit će prometni redari, policija na svakom semaforu, svi koji trebaju biti, kao što sada na kružnom toku dežuraju', dodao je.

Poručio da nema nikakvih bojazni 15. prosinca, a da može biti i 20. prosinca - ništa se povijesno neće dogoditi. Moramo stiskati da do konca iduće godine završimo taj rotor, zaključio je.