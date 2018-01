Bandić steže remen šefovima

Gradonačelnik Milan Bandić u svom službenom automobilu, Foto: Jurica Galoić / Pixsell

Manje službenih putovanja, stručnih usavršavanja, korištenja službenih automobila, trošenja na reprezentaciju, pa čak i na uredski materijal – da i najmanja rupa može potopiti najveći brod čuo je, izgleda, gradonačelnik Milan Bandić pa odlučio u svoje redove uvesti mjere štednje.



Pročelnici ne znače puno



“Upute o ponašanju” na ruke dobilo je svih 25 pročelnika gradskih ureda, koji će, kako stoji u obrazloženju odluke, također u svrhu “smanjenja rashoda gradskog proračuna te provođenja dodatnih mjera racionalizacije poslovanja”, potvrdi li to Skupština 30. siječnja, imati deset posto niže plaće. Smanjuje im se koeficijent pa će, umjesto 26.547 kuna bruto, na njihove račune svakog mjeseca sjedati 23.960. “Racionaliziraju” se i primanja savjetnika, i to objema kategorijama, odnosno “višim posebnim” te samo “višim”. I oni će dobivati u prosjeku 2500 kuna manje, odnosno posebni viši zarađivat će nešto manje od 21 tisuću bruto, dok će “samo” viši imati 19.407 kuna. Podsjetimo, smanjenje plaća najavio je gradonačelnik još prije mjesec dana kad je rekao da stezanje remena očekuje i menadžment trgovačkih društava u vlasništvu Grada, a osim pročelnika i savjetnika, svoj obol u pametnijem trošenju proračuna dat će i zamjenici pročelnika te pomoćnici u gradskim upravnim tijelima, kao i rukovoditelji ustanova čiji se osobni dohodak isplaćuje iz proračunskih sredstava. Na pročelnicima i savjetnicima neće se uštedjeti mnogo jer njihove po dvije i pol tisuće kuna, odnosno ukupno oko 2,2 milijuna kuna godišnje čini tek 0,00031 posto proračuna teškog 7,5 milijardi.



Malo se treba smiriti



– Krajnji je cilj ušteda od pet posto – još ranije objasnio je Bandić koji je zaposlenicima Grada sad posebno spočitnuo previše službenih putovanja i naredio da se od njih što je moguće više suzdrže. Također, svim je djelatnicima stigla obavijest da, osim odobrenja šefa, odnosno gradonačelnika, za odlazak na put moraju imati i ono Gradskog ureda za financije.



– S obzirom na značajne rashode za službena putovanja u 2017., nalaže se preispitivanje njihove nužnosti i svrhovitosti, kao i preispitivanje broja službenika koji se na njih delegiraju. Nalaže se i preispitivanje nužnosti korištenja službenih automobila kao i privatnih automobila u službene svrhe – gdje se najviše troši detektirali su u gradskoj upravi pa sami sebi i naredili u kojem se segmentu moraju “malo smiriti”. A u svrhu racionalizacije poslovanja, kako su objasnili u dopisu upućenom u sve gradske urede, do daljnjeg neće biti ni novih zapošljavanja.



– Rashodi za zaposlene planirani su sukladno postojećem broju zaposlenih te se sukladno tome ograničava zapošljavanje novih namještenika u gradskim uredima, zavodima i službama do razine prirodnog odljeva službenika – objašnjava se u dopisu, gdje stoji kako se to odnosi i na nova radna mjesta u vrtićima, školama, kulturi, zdravstvu, sportu...