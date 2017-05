Bandić: Relativni smo pobjednik na sve četiri razine izbora u Zagrebu

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Milan Bandić, koji želi osvojiti šesti mandat gradonačelnika Zagreba, izjavio je kako je Stranka rada i solidarnosti s koalicijskim partnerima relativni pobjednik na sve četiri razine izbora u Zagrebu - za gradonačelnika, Gradsku skupštinu, 17 vijeća gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora.

Bandić je čestitao svojoj protukandidatkinji u drugom krugu Anki Mrak Taritaš te svima koji su prešli izborni prag i pozvao ih na suradnju u Gradskoj skupštini, u kojoj želi napraviti veliku koaliciju.

"Osobno ću moliti i sve uložiti da napravimo veliku koaliciju u Gradskoj skupštini. Mislim da za to ima prostora. Grad Zagreb to zaslužuje a i gradonačelnik koji je u finalu za šesti mandat, to zaslužuje. I bit ću sretan da ćemo u Skupštini napraviti veliku koaliciju, ja mislim da to Zagreb zaslužuje. Prošao sam 2009. do 2013. kalvariju gdje nismo imali nikoga u Skupštini i ne bih to želio ponovno", istaknuo je Bandić.

Rekao je da će u Gradskoj skupštini ponoviti rezultat iz 2013. i imati većinu jer su relativni pobjednici "a s pobjednicima obično idu oni koji su mudri".

"Pod šatorom pobjednika uvijek ima mjesta za one koji drugačije misle, imamo više šansi nego oni koji su drugi, treći ili četvrti", rekao je.

Na pitanje kakav rezultat očekuje u drugom krugu izbora za gradonačelnika, Bandić je rekao da očekuje da će pobijediti kao što su sada pobijedili na sve četiri razine - na tri su pobijedili, a na četvrtoj se 'igraju produžeci'. "Ja poštujem gospođu Taritaš i želim joj puno uspjeha", poručio je Bandić. Upitan je li spreman za sučeljavanje s njom rekao je da se on sučeljava jedino s problemima svojih sugrađana.

"Ujutro se vidimo u sedam sati u Maksimiru gdje otvaramo nogometno igralište, ništa se nije promijenilo. Zagrepčani nisu niti će ikada biti bedaki , oni ne nasjedaju na štoseve, znaju cijeniti samo one koji služe građanima 16 godina 16 sati 365 dana", kazao je Bandić.