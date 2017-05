Bandić otkrio kada će nova sljemenska žičara biti puštena u promet: Bit će suvremenija, brža i sigurnija od stare

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

Sljemenska žičara bit će gotova u punom profilu do početka Snježne kraljice 2019., rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na gornjoj postaji stare sljemenske žičare, gdje je, sa suradnicima, predstavio stanje radova koji se obavljaju u okviru prve dvije faze, a obuhvaćaju rekonstrukciju pruge Mihaljevac – Dolje i uklanjanje stare žičare te čišćenje koridora za novu.

Zagrepčani iz bilo kojeg dijela grada moći će sjesti na tramvaj sa skijama i pancericama i odvesti se izravno do donje postaje nove žičare, te za svega nekoliko minuta biti na prvoj startnoj poziciji, dodao je gradonačelnik Bandić nakon obilaska radova na Gornjoj postaji.

Kako je objasnio Ivica Blažun, član skupine za izgradnju nove žičare, u drugoj fazi radova uklanja se sva stara oprema žičare što obuhvaća zateznu, vučnu i nosivu užad, sve stupove na trasi žičare i njihovi temelji. Prema projektu gradnje nove žičare, zadržavaju se objekti Gornje i Donje postaje na kojima će se sanirati krovišta pokrivena azbestnim pločama, dok će se na zgradi Donje postaje mijenjati i sva vanjska stolarija, a na Gornjoj postaji će se s fasade ukloniti sve azbestne ploče i postaviti zamjenske bez azbesta. Uskoro će biti uklonjena pogonska i čelična konstrukcija u Gornjoj postaji te izvedeni svi predviđeni sanacijski radovi.

Projektom izgradnje nove žičare, koja će biti namijenjena javnom prijevozu putnika od polazne postaje u Dolju do Vidikovca, želi se rasteretiti postojeća prometna infrastruktura do Sljemena te dodatno povećati broj posjetitelja. Nova žičara bit će suvremenija, brža i sigurnija te će prevoziti 1500 putnika na sat, što je trostruko veći kapacitet od stare. Nadalje, imat će 84 kabine opremljene najmodernijom tehnologijom s kapacitetom od 10 osoba, a vožnja od početne stanice do Vidikovca trajat će svega 16 minuta.

Gradnjom nove žičare građani Zagreba i svi posjetitelji dobit će važan infrastrukturni objekt koji će koristiti daljnjem razvoju turističkih, sportskih i rekreacijskih potencijala Sljemena. Nova žičara omogućit će i veću ekološku zaštitu Sljemena te brže ostvarenje vizije Sljemena bez automobila. Ukupna vrijednost projekta je 142 milijuna kuna, a predviđeno puštanje u promet nove žičare je u kolovozu 2018. godine.