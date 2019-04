Bandić objavio planove: Evo kakvu sudbinu očekuje kino Europa

Foto: Pixsell

Stiže skela, prva je na redu fasada, a onda uređenje interijera. I kreće se odmah nakon 1. lipnja, kad sadašnjim zakupcima istekne ugovor – plan za kino Europa na skupštinskom aktualcu danas je, doduše ne baš detaljno, ali ipak pojasnio gradonačelnik Milan Bandić. Odgovarao je na pitanje Tomislava Tomaševića iz Zagreb je naš, kojeg je zanimalo zašto dosadašnji zakupci ne mogu ostati u prostoru dok ne krene sama obnova jer za radove još nije raspisan ni natječaj, a novac za nju nabavit će se tek rebalansom proračuna.



- Do zadnjeg dana u kinu bit će ekipa koja je sada. Do 1. lipnja. Onda ide obnova kina, a nakon toga natječaj za zakup, na kojem nije isključen nitko, pa ni postojeći zakupci. Neće se ništa mijenjati, to ostaje art kino – rekao je Bandić, dok je Tomašević kazao da se tako obećavala i dvorana za kulturne sadržaje, kao i ona za javne tribine u Centru Cvjetni dok je trajala borba za Varšavsku, od kojih na kraju nije bilo ništa.



- Spominje se šank u kinu Europa. Ja sam za to da se on iz kina u potpunosti makne. Ali na njega je sigurno oko bacio netko iz vaše familije ili neki kum. A sadašnja ekipa iz kina vjerojatno ne osjeća Hrvatsku kao vi – rekao je Tomašević, referirajući se na snimke koje su puštene na suđenju u aferi Agram. Da on pripada „šank liniji“, rekao mu je gradonačelnik.



- Nema pogađanja. Ugovor vrijedi ili ne vrijedi, ili je istekao ili nije. Znate da je Boris T. Matić silovanim ženama Vukovara za njihovu tribinu fakturirao račun od 30 tisuća kuna. Tako, evo, on osjeća Hrvatsku – zaključio je Bandić. Pitali su ga zastupnici i za Manhattan, za obnovu fasada u sklopu New Deala, ali i za zapošljavanje obitelji u gradskoj upravi, dok im je gradonačelnik obećavao pisane odgovore uz poruku da su svi u njega zaljubljeni i da bi „sigurno s njim voljeli živjeti“.



Sjednicom je dosad predsjedala potpredsjednica Skupštine Ana Stavljenić Rukavina jer je Andrija Mikulić postao državni inspektor, a sad se očekuje izbor novog čelnika gradskog parlamenta Drage Prgometa. Kao novi zastupnik HDZ-a prisegnuo je jutros Ivan Kujundžić.