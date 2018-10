Foto: Matija Habljak / Pixsell

Grad Zagreb donio je odluku o oprostu dugova za komunalije građanima koji su pod blokadom ili ovrhom u iznosu do 10.000 kuna

Tim povodom zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i predsjednica Uprave Zagrebačkog Holdinga Ana Stojić Deban izašli su pred novinare.

Milan Bandić je podsjetio da je upravo njegova stranka bila inicijator donošenja zakona o oprostu duga, javlja N1.

"Dva moja najveća projekta su Zagreb otvoren i siguran grad, a drugi je socijalno najosjetljiviji grad od svih europskih metropola. Današnji pamflet da opraštam dugove ljudima kojima želim sve najbolje, siguran sam da oni to neće prihvatiti", rekao je Bandić.

"Mislio sam da mi ništa neće pokvariti otvaranje Radničke ceste, i sad sam beskrajno tužan" rekao je naglašavajući da je zadaća Grada do 19. studenog otpisati dugove.

"Do Strasbourga neka tuže. Samo kad Bandić nešto radi, ima anomalije. Pa to je smiješno, to je cirkus, sad sam ponovno veseo, to je show. Pod cijenu tužbe ću staviti veto na te isplate. Naći ćemo načina da se tim ljudima ne otpišu dugovi", rekao je gradonačelnik.

"Neka moji građani mirno spavaju", poručio je Bandić i dodao da će pronači način da se ne otpisuju dugovi onima kojima se ne bi trebali otpisivati, a ponovio je i kako je siguran da nitko od njih neće prihvatiti da mu se otpišu dugovi. Dugovi im ne bi bili oprošteni ni da mediji nisu pisali o tome.

"Ne mogu ja silovati zakon", kaže Bandić i poziva one čija su imena sporna na popisu za oprost duga da svoje dugove - plate.

Nikome neće biti oprošteni dugovi dok ne potpiše izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kaže Bandić.

"Kad vi budete gradonačelnici, vi ćete tumačiti zakon. Ja sam prvi čovjek grada i imam pravo poštivati zakon. Ne mogu kršiti zakon, a još manje raditi cirkus od zakona. Odluka o imovinskom cenzusu pada na prvoj odluci. Ljudi će potpisati izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, boga mu!"

"Nikakav propust nismo napravili. Nismo ni počeli raditi na tom tragu", kaže.