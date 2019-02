Bandić: Kolabira li Zagreb, ode i pola države

Foto: Matija Habljak / Pixsell

Ja sam dobri tata grada i bavim se vizijom, a ne financijama, ustvrdio je jučer za sebe gradonačelnik Milan Bandić. Komentirao je time navode Mosta da u gradskom proračunu nedostaje 1,4 milijarde kuna, a da se pretjerano ne obazire na to što govori ta stranka pokazao je i time što je, na primjedbu da tvrdnje o kolapsu proračuna iznosi Most, rekao da je on sam izgradio dosta mostova.



Sve je onako kako su rekle njegove suradnice, potvrdio je gradonačelnik te se osvrnuo na konferenciju za novinare koju su još prošli tjedan održale pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić i pročelnica za financije Daniela Juroš Pečnik i na njoj objašnjavale da se dopis o štednji, na koji se pozivao Most, šalje unaprijed svim pročelnicima kako bi pazili na novac u gradskoj blagajni.



– Zadnji će Zagreb biti u kolapsu – rekao je Bandić – jer kad kolabira grad, kolabirat će pola Hrvatske. Neće se zaustaviti ni kapitalni projekti, kako tvrdi SDP – poručio je gradonačelnik i ustvrdio da nije ni Shumpeter ni Smith, ali zna da se “jedino investicijama može povećati kapital grada i smanjiti nezaposlenost”.



Osvrnuo se potom i na povećanje plaće predsjedniku Gradske skupštine Andriji Mikuliću (HDZ). Točnije, rekao je da Mikulić nije jedini kojem će na račun mjesečno sjedati nešto veći iznos nego dosad. – Svima ide gore za 5,7 posto – pojasnio je stavku u kolektivnom ugovoru koja kaže da se plaće moraju povećati u slučaju da je prethodna ekonomska godina bila dobra. Govorio je i o kompostani u Novskoj, točnije, o njezinu smještanju izvan metropole.



– Napredujemo i mislim da ćemo to uskoro privesti kraju. Vjerujem da ću imati većinu i da ćemo donijeti odluku da biootpad ondje zbrinjavamo. Kompostanu u Brezovici građani opravdano nisu htjeli, ja ondje imam potporu veću od 70 posto i ne mogu ništa raditi nasilu. Nisam kamikaza – rekao je gradonačelnik Milan Bandić.