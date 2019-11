Bandić je tvrtki svojeg dugogodišnjeg vozača dao 51 kućicu na trgu za ukupno 10.500 kuna

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXELL

Lokacija je dodijeljena tvrtki Eko sajam, čiji direktor je Bandićev dugogodišnji vozač, pišu 24 sata.

Milan Bandić dodijelio je više od pedeset štandova na Trgu bana Jelačića tvrtki svog vozača.

Naime, ovih dana u Zagrebu se održava manifestacija krštenja mošta u vino pod nazivom "Martin je u Zagrebu". U vremenu od 9. do 15. studenog, na njoj će se predstaviti 40 vinara koji će izložiti svoje proizvode na glavnom zagrebačkom trgu.

U sklopu manifestacije, na Trgu je postavljena 51 kućica i četiri ugostiteljska stola, a postavila ih je Tvrtka Eko sajam j.d.o.o. Njen direktor je Zdravko Krajina, dugogodišnji vozač Milana Bandića. Ovu odluku potpisao je 28. listopada sam gradonačelnik Bandić.

Koliko će Krajinu koštati preko pedeset štandova na Trgu bana Jelačića? Ukupno 10.500 kuna.

"Društvu EKO SAJAM j.d.o.o., Samobor, Jezerska 7, za postavljanje 50 drvenih trgovačkih kućica, od toga 20 kućica veličine 2,80x2,40 m, a 30 kućica veličine 2,50x1,80 m, jedne ugostiteljske kućice veličine 2,80x2,40 m, i 4 ugostiteljska stola veličine 1,00x1,00 m, na lokaciji Trg bana Josipa Jelačića, u vremenu od 09. do 15. studenog 2019., u svrhu edukativno izložbeno promotivno prodajne manifestacije pod nazivom "Martin je u Zagrebu". Za korištenje lokacije određena je ukupna naknada u iznosu od 10.500,00 kuna", navodi se u Bandićevoj odluci.

Promijenio iskaz i kršio prometne propise

Možda vam je poznato ime Zdravka Krajine. On je krajem rujna promijenio iskaz u svjedočenju na suđenju Milanu Bandiću u aferi Agram.

Iako je ranije ispričao da je mesara Veljka Horvata i ugostitelja Josipa Katića službenim autom vozio na kolinje kod Bandićeve sestre u Grude, krajem rujna je tvrdio da ih je samo usput povezao.

Rekao je kako je tada na službeni put vozio Ratimira Jurekovića, tadašnjeg višeg stručnog savjetnika pročelnika Ureda za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba. Jureković je išao u Mostar pa se Krajini učinilo zgodnim povesti Horvata i Katića da pomognu na kolinju.

- Bandić je bio zatečen kad nas je vidio u Grudama, no bio je ljut što smo išli VW Tuaregom, a on monovolumenom pa smo se mi vratili Touaregom- rekao je Krajina dodavši kako su prespavali kod Bandićeve sestre.

Također, Krajina je nepravomoćno osuđen zbog prometnog prekršaja. Kamere su ga, naime, prošle godine ulovile kako na crvenom skreće preko punih crta.

Novinar 24 sata pokušao je doći do Krajine, ali on nije odgovarao na pozive. Također, poslan je i upit Gradu Zagrebu u kojemu je zatraženo pojašnjenje ove gradonačelnikove dodjele, ali do zaključenja ovog članka nije došao odgovor.