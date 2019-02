Bakić: Zašto je 1000 ljudi u tekstilu manje vrijedno od 1000 ljudi u škveru?

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na samom izdisaju ruku spasa odlučio mu je pružiti poduzetnik Nenad Bakić dokapitalizacijom teškom 20 milijuna kuna, i tako svijet mikrobitova i robota bar nakratko zamijenio svijetom vune, kašmira i odijela.

Nenad Bakić bio je gost Intervjua tjedna N1 televizije.

Otkud vi u Varteksu? Ne kao investitor, nego upravljač, predsjednik Uprave?

"To je slučajno. Moja investicijska strategija je disperzirana kontrola rizika, razna ulaganja, dugoročni sam investitor. Tako sam ušao i u Varteks. Međutim, on je stalno gubio vrijednost, ja sam otkupljivao dionice koje su drugi prodavali da to ne bi propalo i kad je firma bila na rubu, trebalo je ići u dokapitalizaciju. Prvo se pojavio jedan engleski fond koji je na kraju odustao... Čovjek ima neke odgovornosti i reputacijski rizik. Ako sam ja glavni dioničar i firma propadne, iako nisam kriv, to izgleda ružno. Upisao sam kapital u minimalnom iznosu i prvi put sam se suočio s tim kako izgleda bankarstvo u Hrvatskoj, to su sve podružnice stranih banaka. Mi smo ostali potpuno na suhom, firma nije imala plaće pa sam ja posudio svoj osobni novac, bez kamata. Nisam htio ponovno dokapitalizirati misleći da ako jednog dana uspijemo reći će 'gle, imao je povlaštene informacije'".

Koliko ste onda još dodatno novca dali?

"Još 30 milijuna svojeg novca. Tu je situacija postala dosta žestoka i u nekom trenutku sam ja koliko mi je funkcija kroz Nadzorni odbor omogućavala davao inicijative. U nekom trenutko smo rekli ajde, sad je nevera, mora se doći."

Je li vam to ulaganje biti ili ne biti?

"Osobno ne. Sigurnost obitelji nikad neću ugroziti, ali to su svima brutalni novci. Odgovoran si i za ljude, tamo ima tisuću ljudi koji rade. Neke veće tekstilne firme oko nas uskoro čekat bankrot jer je situacija u tekstilu teška. Veća društvena odgovornost je da stabiliziramo tekstilnu industriju da ne ide putem brodogradnje."

Biste li vi ulagali u hrvatsku brodogradnju?

"Sve ima svoju cijenu. Ne vidim zašto je 1000 ljudi u tekstilu manje vrijedno od 1000 ljudi u škveru, to mi nije jasno. Varteks je prije nego sam postao aktivan prošao kroz predsetačnjnu nagodbu, država je nešto otpisala. Mi smo našli vrlo dubiozne ugovore u Varteksu. Mi nećemo doći cviliti u državu, imamo potpuno drugačiji pristup. Predstavnica radnika je u Nadzornom odboru, imamo savršenu suradnju, potpisali novi kolektivni ugovor, dali smo neke dodatne nagrade radnicima...

Varteks ima izvrsne radnike, rade za malo, rekao sam svi smo ovdje zbog para, ne bi oni radili za male novce da ne moraju. Ne zanima me ni kuna dividende dok su tako malo plaće, moramo to podići."

Je li hrvatsko tržište prepravljeno jeftinom odjećom? Varteks je cijenom oduvijek bio jači, ali i kvalitetom. Mislite da se možete nositi s konkurencijom?

"Ljudi se mogu odjevati jeftino, inače bih rekao da je to sjajno. Ljudi imaju priliku kupiti što žele. Mi ne smijemo okrivljavati tržište, neću reći prepravljeni smo jeftinom robom, mogu upozoravati na mane pojedinih proizvoda, ali ne mogu se ljutiti na tržište, na klijente koji kupuju drugo. Ako se mogu pohvaliti, naša odijela su nenadmašan omjer cijene i kvalitete. Otkad smo se počeli baviti marketingom, prodali smo sve kapute početkom siječnja. Sada radimo kolekciju ženske poslovne elegancije, to će biti kvaliteta Ralph Laurenta s polovicom ili trećinom cijenem. Idemo s još par kolekcija, putem interneta se mislimo vratiti u neke zemlje pa onda otvoriti i dućane. Velike su nam ambicije."

Koliko ste si dali vremena da vidite hoće li ta priča ići?

"Živimo iz dana u dan. Ja se nadam da neću ostati duže od godinu dana jer se nadam da ću biti toliko uspješan da ću se moći povući. Pokušavamo riješiti dnevne probleme, prihvaćamo agilnu metodu rada i razmišljanja."

Rekli ste da se banke ponašaju cinično?

"Njima je jako dobro, premeću štednju građana koji su financijski nepismeni - ne ulažu u dionice pa nose novce u banku i kupuju nekretnine. I banke imaju puno novca koji premeću, tu je tipična premetačina novca građana jer oni svaki mjesec imaju rekordne štednje. Stoje rentijerski na tome. To je njihov biznis, ok, ali nemojte reći onda ste hrvatska banka."

Tko je kriv za ovakvo stanje Varteksu?

"Najveći problem Hrvatske je potkapacitiranost u upravljanju, tu se misli i na biznis i na politiku. Varteks je u 12 godina izgubio 800 milijuna kuna. Ako toliko gubiš, reci ne ide mi i makni se. To je teška industrija."