Bačić: Cilj nam je održivi mirovinski sustav i veće mirovine

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u utorak je u Saboru novinarima kazao da je cilj mirovinske reforme "održiv mirovinski sustav, ali i povećanje mirovina".

"U javnosti se istaknula najava ukidanja 2. mirovinskog stupa, što je izazvalo nezadovoljstva, no o tome nema govora. Dapače, 2. mirovinski stup se kroz reformu namjerava jačati kako bi osigurao budućim umirovljenicima jednaku mirovinu kao i drugim umirovljenicima koji su, dok su radili, imali jednaku plaću, odnosno, novim umirovljenicima koji su bili mlađi od 40 godina 2002. godine, a koji će krenuti nakon 2019. godine. Ide se za tim da se napravi cjeloviti sustav mirovinske reforme koja bi omogućila održiv mirovinski sustav, ali i povećanje mirovina", istaknuo je Bačić.

"Što se tiče nezadovoljstva koalicijskih partnera i javnosti, možda nacrt reforme nije do kraja obrazložen pa je došlo do različitog tumačenja odredbi. Ne vidim problem i ne bojim se bilo kakve rasprave u javnosti pa i napada na reformu. Dobro je čuti različita mišljenja, a uvjeren sam da će, nakon što im se predstavi reforma, reagirati kao što su i sinoć članovi Predsjedništva HDZ-a", uvjeren je Bačić.

Komentirajući prijepore u javnosti oko dodatka na mirovine od 27 posto, Bačić je kazao da će ovim prijedlogom reforme budući umirovljenici svoja sredstva koja su uplaćivali u 2. vratiti u 1. mirovinski stup i nastaviti primati mirovinu kao da su bili u 1. stupu. "Dakle, aspolutno im se neće smanjivati mirovina. Ostali osiguranici koji i dalje budu uplaćivali u 2. mirovinski stup moći će birati do trenutka dok im ne bude povoljnija mirovina koju će primati kombinacijom 1. i 2. mirovinskog stupa", dodao je.

"Bitno je da će svaki budući umirovljenik, da ne bi imao 15-ak posto manju mirovinu što je oko 500 kuna manje s obzirom na prosječnu plaću, moći sam izabrati hoće li svoj 2. stup prebaciti u 1. i nastaviti primati mirovinu koja je jednaka onoj koju primaju oni koji su prije otišli u mirovinu, a imali su jednaku prosječnu plaću. Najvažnije je da budućim umirovljenicima ne bude manja mirovina, a kroz funkcioniranje mirovinskog sustava da se mirovina polako povećava. Svrha ove reforme je da ne dođe do različitih visina mirovine osiguranicima koji su primali istu prosječnu plaću", poručio je Bačić.

"Ovakav pristup omogućit će stabilizaciju javnih financija i neće trebati povećavati deficit javnog proračuna. A ako to ne bismo napravili, do 2040. godine nedostajalo bi novih 40 milijardi kuna u mirovinskom sustavu, što znači da bismo se morali ili dodatno zaduživati ili povećavati prihode proračuna kroz poreze ili doprinose, a to bi bio novi namet za građane", pojasnio je.

Govoreći o procesu demografske revitalizacije, Bačić je istaknuo da je nova porezna reforma kroz porezna rasterećenja, što je pokazala prva faza te reforme, rezultirala povećanjem proračunskih prihoda i suficitom u proračunu. "Drugi dio reforme, zajedno s gospodarskim rastom, omogućit će dovoljan iznos sredstava u proračunu da se predložene demografske mjere uistinu mogu realizirati. Novih novaca nema. Financirati možemo samo s onim čime raspolažemo, a da bismo mogli financirati te nove mjere potrebno je osigurati nova sredstva u proračunu. Mi mislimo da će Vladine mjere, koje će omogućiti i rast BDP-a, omogućiti financiranje tih mjera", zaključio je Bačić.