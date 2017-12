Azimov se požalio: Rusi nude pomoć u plinofikaciji Hrvatske, a nitko im se ne javlja

FOTO: Goran Stanzl/PIXSELL

Točnije, ponudila je pomoć u plinofikaciji, izgradnji novih elektrana, ali i drugim infrastrukturnim projektima, no kako kaže Azimov, prošlo je više od mjesec dana, a hrvatska vlada još nije dala odgovor.



Kazao je kako Rusija nema ništa protiv LNG-a, ali čudno im je da je Hrvatska spremna platiti veću cijenu. "Ako ćete imati LNG s američkim plinom, kubični metar bit će između 250 i 270 dolara. Hrvatska je bogata zemlja, možete platiti više od cijene ruskog plina", poručio je.



Azimov je ovo komentirao na konferenciji "Hrvatska kakvu trebamo - energetska budućnost Hrvatske", koja se održava u Zagrebu u organizaciji Večernjeg lista, a na kojoj se, otvarajući konferenciju, teme LNG-a jutros dotaknula i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.



Izgradnju LNG terminala na otoku Krku izdvojila je kao trenutno jedan od najvažnijih projekata, ali kaže kako se s njim kasni, što dovodi u pitanje našu vjerodostojnost.



Novinarima je nakon konferencije komentirala kako se taj projekt "vuče već godinama" i da to nije samo stvar ove vlade. Smatra da taj projekt treba požuriti, jer će on pridonijeti energetskoj neovisnosti i učinkovitosti Hrvatske, objavio je HRT.