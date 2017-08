Automobili za Hrvate uskoro će se proizvoditi u Sloveniji

Foto: Thinkstock

Kanadski proizvođač autodijelova Magna International definitivno širi svoje pogone, a novo proizvodno postrojenje stiže u okolicu Maribora. Veliku vijest potvrdili su s dobivanjem zelenog svjetla od slovenske Agencije za zaštitu okoliša za početak izgradnje tvornice boje, što predstavlja tek prvu u nizu investicija, ukupno vrijednih čak 1,24 milijarde eura.



Slovenska Agencija za zaštitu okoliša odobrila je projekt nakon što je dobila obećanje Magne o pridržavanju svih tehničkih regulativa, te zaštiti prirodnih resursa i zraka na lokalnom području. To se u konačnici pokazalo jednim od ključnih faktor dolaska Kanađana, koji su bili spremni povući se iz projekta u slučaju prolongiranja odluke i graditi tvornicu u nekoj drugoj europskoj zemlji uključujući i Hrvatsku, piše Dnevnik.hr



Treći po redu najveći svjetski proizvođač automobilskih dijelova za početak će ponuditi novih 400 radnih mjesta, a daljnji planovi donijet će čak 6.000 novih radnih mjesta. Nastavak i širenje proizvodnih procesa u susjednoj nam državi u bližoj budućnosti uključivat će i tvornicu automobila s kapacitetom proizvodnje 100.000 do 200.000 vozila godišnje. Kada se ostvare sve najavljene faze, bit će to jedna od najvećih investicija u Sloveniji uopće.

Inače, Magna International opskrbljuje dijelovima redom najveće automobilske proizvođače (Toyota, VW, GM, BMW, Ford), dok primjerice u Austriji, točnije u Grazu dio grupacije- Magna Steyr proizvodi brojne automobilske modele poput BMW-ove serije 5 i Mercedesove G-klase, a uskoro će i nadolazeći Jaguar E-Pace, kao i električni i-Pace. Velika kanadska grupacija zapošljava čak 161.000 djelatnika u 29 zemalja, na žalost ne možemo reći da je i Hrvatska među njima.