Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

U posljednjih mjesec dana, više od 16 tisuća osobnih automobila je predano na Njuškalu. Najbrže prodan automobil u veljači je u 23 minute od objave oglasa.

700 tisuća potencijalnih kupaca svakog mjeseca na Njuškalu pregledava oglase osobnih automobila na prodaju, a najviše ih je proizvedeno od 2006. do 2012. godine.

Najzastupljeniji modeli su VW Passat i BMW serije 3.

Na Njuškalu, najvećem internetskom oglasniku u Hrvatskoj, u posljednjih mjesec dana predano je više od 16 tisuća novih oglasa osobnih automobila. Potencijalni kupci mogu birati između 64 marke vozila i 781 modela automobila koji se oglašavaju.

PONUDA OSOBNIH AUTOMOBILA PREMA TIPU GORIVA

Prema tipu goriva, među osobnim automobilima najviše je „dizelaša“, njih 70 posto, „benzinci“ zauzimaju 29 posto tržišta, a manje od 1 posto osobnih automobila su električni ili hibridi.

Gledano unutar kategorije električnih automobila, najtraženiji model je BMW i3.

PONUDA OSOBNIH AUTOMOBILA PREMA GODINI PROIZVODNJE

Najviše osobnih automobila na prodaju na Njuškalu su oni proizvedeni od 2006. do 2012. godine, ukupno 48 posto ponude. Unutar tog perioda automobili generacije proizvedene 2009. i 2010. godine bilježe manji udio u oglasima.

DISTRIBUCIJA TRAŽENIH CIJENA OSOBNIH AUTOMOBILA

U veljači je minimalna tražena cijena osobnog automobila na prodaju 1.000 kuna. Jedna četvrtina ponude osobnih automobila ima cijenu do 25.090 kuna, srednja tražena cijena osobnog automobila je 49.006 kuna, dok je 75 posto ponude osobnih automobila do 84.308 kuna. Zadnjih 25 posto ponude ima cijenu do maksimalnih 1.437.900 kuna.

Najskuplji auto na Njuškalu je Porsche 911 Carrera S Coupe II (991) dok je najjeftiniji oglašen automobil Mazda 121 1,3.

PONUDA OSOBNIH AUTOMOBILA PREMA TIPU KAROSERIJE

Kada je riječ o tipu karoserije, u prodaji su najzastupljenije limuzine i kompaktni automobili. Više od 14 posto osobnih automobila su karavani, 8 posto ponude odnosi se na monovolumene te 7 posto na terenska & SUV vozila.

TRAŽENE CIJENE RABLJENIH AUTOMOBILA U ODNOSU NA CIJENE NOVIH

Prema Njuškalovoj analizi u veljači tražene cijene rabljenih automobila u odnosu na cijene novih pokazuju da su automobili stari samo jednu godinu na cijeni izgubili 23 posto, dok je za automobile stare pet godina cijena niža za 47 posto. Automobili iz predrecesijskih godina 2006., 2007. i 2008, kojih je u prodaji u značajnom broju, na cijeni su izgubili između 60 i 70 posto.

NAJZASTUPLJENIJE MARKE OSOBNIH AUTOMOBILA

Od 64 marke osobnih automobila oglašenih na njuškalu, najzastupljeniji je Volkswagen sa 16 posto udjela koji je ujedno i najtraženija marka automobila na Njuškalu.

Udio ponude VW na tržištu rabljenih automobila je u direktnoj korelaciji sa udjelom prodaje novih automobila iz godine u godinu.

Najveći udio VW u prodaji je godišta proizvodnje 2012. te najzastupljeniji model u prodaji je VW Passat, VW Polo i Golf VI. Generacije.

Na drugom mjestu po ponudi nalazi se Renault sa 9 posto udjela, a slijedi ga Opel.

NAJZASTUPLJENIJI MODELI OSOBNIH AUTOMOBILA

Od 781 modela osobnih automobila oglašenih na Njuškalu, najveća je ponuda modela Volkswagen Passat, a slijedi ga BMW serija 3 iz 2012. godine. Velika je i ponuda modela Opel Astra iz 2008. godine te Renault Clio iz 2006. godine.

Prodavatelji na Njuškalu, među ostalim, u velikom broju prodaju i modele Volkswagen Polo, te generacije Golfa VI, V i VII. Kada se uzmu u zbroj sve generacije, Golf je model sa najvećom ponudom osobnih automobila u Hrvatskoj.

ODNOS POTRAŽNJE I PONUDE OSOBNIH AUTOMOBILA U HRVATSKOJ

U posljednjih 30 dana, zabilježili smo 22 milijuna detaljnih pretraživanja osobnih automobila kupaca osobnih automobila na Njuškalu što govori o dinamičnom periodu za kupnju osobnih automobila. Potencijalni kupci osobnih automobila najviše su bili zainteresirani za modele BMW serije iz 2012. godine i VW Passat. Na trećem mjestu je VW Golf V. generacije dok je na četvrtom mjestu Renault Clio.

VW kao najzastupljenija marka vozila u Hrvatskoj pokazuje i najveći interes potencijalnih kupaca dok je primjerice Renault na drugom mjestu s veličinom ponude oglašenih automobila ali s manjim udjelom pretraživanja (Indeks1 ispod 100) od primjerice BMW-a i Audija.

BMW se nalazi na četvrtom mjestu s udjelom u ponudi ali je udio u pretraživanju vozila na drugom mjestu (Indeks iznosi 136). Audi se nalazi na šestom mjestu s udjelom u ponudi dok im je udio pretraživanja na trećem mjestu (Indeks iznosi 130).

Iz ove analize je vidljivo i da za brendove poput Honde i Alfe korisnici pokazuju veći interes od same ponude oglašenih automobila tih marki.

1 Indeks pokazuje odnos između pretraživanja i ponude vozila. Indeks iznad 100 pokazuje da je udio pretraživanja veći od udjela ponude automobila