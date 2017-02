Automatizacija policijskih kamera: Čim vas se snimi u prekršaju, stiže kazna

Foto: Patrik Macek / Pixsell

U godinu i pol dana policijske su kamere zabilježile 11.240 prekoračenja brzine u Osječko-baranjskoj županiji. Kako doznaje Glas Slavonije iz Policijske uprave osječko-baranjske, i dalje se vozači najmanje pridržavaju ograničenja brzine u Čemincu, gdje je u navedenom razdoblju zbog jurcanja cestom kazne dobilo 5268 vozača. Najveće su prekoračenje brzine kamere zabilježile na osječkoj zapadnoj obilaznici, a iznosila je 179 kilometara na sat.

23. srpnja 2015. godine u Osječko-baranjsku županiju stiglo je pet kamera koje se premještaju u deset kućica postavljenih na isto toliko lokacija. Gdje i kada se kamere točno nalaze, zna jako mali broj policajaca, pa prekršitelji često i zaborave na njih. No, ubrzo ih se sjete kada im na adresu stigne “čestitka” s kaznom.

Do sada su kazne stizale i nekoliko mjeseci od kada je kamera zabilježila prekršaj, no uskoro će se to odvijati automatski. Naime, MUP je upravo u fazi izrade dokumenata potrebnih za natječajnu dokumentaciju i provedbu javnog natječaja za uvođenje automatskog procesuiranja prometnih prekršaja. Uvođenje automatizacije u funkciju planira se odmah nakon što se izrade potrebne aplikacije.

- Automatizacija predstavlja funkcionalno tehničko rješenje koje korištenjem najsuvremenijih tehnologija, na temelju snimanja i praćenja prometa na cestama, otkriva i detektira počinjenje određenih prekršaja propisanih Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Na temelju tako nastale fotografije ili videozapisa, vozilo se prepoznaje prema registracijskoj tablici, nakon čega se na temelju dostupnih baza podataka registriranih vozila u Hrvatskoj, ali i drugim dostupnim bazama registriranih vozila (Europska unija), automatski izrađuju i na adresu vlasnika dostavljaju potrebne obavijesti o prekršaju ili drugi dokumenti u skladu s odredbama Prekršajnog zakona - doznaje Glas Slavonije iz Službe za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova.