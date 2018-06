Austrijancima je Hrvatska broj jedan inozemna destinacija

Foto: Dino Stanin / Pixsell

Prema istraživanju „Reisemonitoring“, kojeg je proveo ÖAMTC, austrijski nacionalni auto-moto klub, Hrvatska je vodeća inozemna destinacija na austrijskom tržištu. Po istraživanju, koje je provedeno u ožujku i travnju na uzorku od 800 ispitanika, na drugom je mjestu Italija, treće mjesto zauzela je Španjolska, dok oko 18 posto Austrijanaca za glavni godišnji odmor ostaje u vlastitoj zemlji. Riječ je o vrlo referentnoj studiji s usporedivim podacima jer se ista metodologija istraživanja koristi unazad sedam godina. Fokus ovogodišnjeg istraživanja odnosio se na organizaciju godišnjeg odmora.

„Uoči glavnog dijela turističke godine ovo je odlična vijest za hrvatski turizam. Veseli podatak da smo Austrijancima broj jedan turistička destinacija. S ovog, nama iznimno važnog tržišta, godišnje ostvarujemo gotovo osam milijuna noćenja. Ovo je još jedna potvrda naših ciljano odrađenih i odlično prihvaćenih marketinških kampanja i PR aktivnosti na tom tržištu, osobito za pred i post sezonu“, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić nadodavši kako očekuje nastavak pozitivnih trendova i rezultata turističkog prometa s austrijskog tržišta s kojeg smo u dosadašnjem dijelu godine ostvarili 440 tisuća dolazaka i 1,8 milijuna noćenja, što predstavlja rast od oko 6 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

Istraživanje je također pokazalo kako dvije trećine Austrijanaca planira najmanje jednom godišnje svoj duži odmor (do 14 dana), dok svaki četvrti ispitanik planira i dodatni kraći odmor (do 4 dana). Tijekom glavnog odmora od aktivnosti najradije biraju kupanje i sunčanje, a kao prijevozno sredstvo jednako koriste automobil (42 posto) i avioprijevoz (41 posto), što predstavlja rast udjela avioprijevoza kojeg je prethodnih godina birao tek svaki treći austrijski putnik. Hrvatska, odnosno gradovi Zagreb, Split, Dubrovnik, Rijeka i Zadar u ljetnoj sezoni letenja povezani su s ukupno 31 redovnom i charter linijom, najviše s Bečom i to aviokompanijama Austrian Airlines i Croatia Airlines.

Podaci dodatno pokazuju kako Austrijanci najradije sami organiziraju godišnji odmor, odnosno bez posredovanja agencija. Navedeno se posebice odnosi na segment mladih osoba koje intenzivno koriste Internet ili direktan buking, a navedene trendove prati i starija populacija jer čak 56 posto starijih od 60 godina također na ovaj način organizira svoj godišnji odmor.

Austrija u ukupnom hrvatskom turističkom prometu na godišnjoj razini ostvaruje udio od oko 8 posto, što ovo tržište svrstava na visoko treće mjesto top tržišta s kojih se ostvaruje najveći turistički promet, odmah iza vodeće Njemačke i Slovenije. Isto tako, preko 60 posto Austrijanaca u Hrvatskoj su stalni gosti koji preferiraju smještaj u hotelima, zatim objektima u domaćinstvu, te kampovima. Tijekom prošle godine austrijski turisti najviše su noćenja ostvarili u Rovinju, Poreču, Umagu, Medulinu i Malom Lošinju.