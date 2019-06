Amerikanka u Hrvatskoj: 'Jedino je ovdje vlak sporiji od autobusa, ne pitajte zašto'

Foto: Kaleigh Hendershot YouTube screenshot

- To je super stvar - rekla je Kaleigh i dodala kako ljudi kod nas često pronalaze cimere na oglasima i Facebook grupama.

Kaleigh Hendershot, simpatična Amerikanka koja na svom YouTube kanalu "This Croatian Life" govori o životu u Hrvatskoj i razlikama s Amerikom, objavila je novi video u kojem svojim sunarodnjacima objašnjava stvari o Hrvatskoj.



Kaleigh je tako u novom videu govorila o tome kako je naš jezik težak za naučiti, a ona je u školi stranih jezika u Zagrebu završila početni tečaj.



- To vam je kao na collegu. Idete svaki dan na nastavu i polažete ispite. Hrvatski jezik je jako težak, a postoji više nivoa tečajeva. No, za to vam treba puno vremena, ali i novca, kazala je Kaleig i objasnila kako se Hrvatskoj, ako nemate obitelj, najčešće živi u unajmljenim stanovima.



- Ovdje unajmite većinom namještene ili polunamještene stanove, što u Americi nije slučaj. To je super stvar - rekla je Kaleigh i dodala kako ljudi kod nas često pronalaze cimere na oglasima i Facebook grupama.



- Kroz zemlju se možete voziti vlakom i autobusom, a ja preporučujem autobus. Ne pitajte me zašto, ali jedino u Hrvatskoj su vlakovi sporiji od autobusa, rekla je Kaleigh.



Amerikanka je progovorila i o hrvatskim regijama, pa je kazala kako stranci najčešće žive u središnjoj Hrvatskoj i Dalmaciji.



- Dalmacija vam je poput južne Kalifornije. Tamo čak rastu i palme - kazala je Kaleigh.