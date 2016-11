Američki startup od pametnih štakora razvio je održiv biznis, koji je na putu da postane globalna priča

FOTO: Shutterstock

Mogu li štakori razminirati Hrvatsku i od toga se napraviti biznis? Iako ideja možda nekima na prvu zvuči nelagodno, uvredljivo pa i besmisleno, više od 400 poslovnih anđela okupljenih na drugom danu najveće startup konferencije u Hrvatskoj dosad, EBAN Winter University 2016, ne bi se složilo.

Hedda Pahleson-Moller, šefica odjela društvenih investicija Europske mreže poslovnih anđela – EBAN Impacta te osnivačica i direktorica investicijske tvrtke OMSINT tvrdi da se to može izvesti kroz društveno poduzetništvo.

“Velike korporacija to su već prepoznale kroz programe društveno odgovornog poslovanja, a sada je red na poslovnim anđelima da uz rizik i profit pri investiranju uzmu u obzir i utjecaj koji startup radi na zajednicu, a u konačnici i na svijet”, kaže Pahleson-Moller.

Kao primjer navodi američki startup Apopo, koji funkcionira kao biznis ali ne nužno s profitom kao jedinim ciljem. Apopo je neprofitna organizacija sa sjedištem u Washingtonu koja je razminirala 11,46 milijuna kvadratnih metara (11,46 kvadratnih kilometara) Mozambika. Krajem prošle godine ta je afrička država objavila da je potpuno razminirana, a za taj uspjeh zaslužni su ni manje ni više nego štakori.

Apopo trenira štakore u pronalaženju nagaznih mina. Uz Mozambik, gdje su otkrili 13,8 tisuća nagaznih mina, 29 tisuća opasnog streljiva i 39,6 tisuća neeksplodiranih minobacačkih mina, Apopovi HeroRats su tako postali zvijezde u Tanzaniji, Angoli, Kambodži i Vijetnamu. Još veći uspjeh postigli su u Laosu gdje su Apopovi pametni štakori razminirali 22,2 milijuna kvadratnih metara (22,2 kvadratnih kilometra).

“Poslovni model je da su ponudili ljudima diljem svijeta da usvoje štakore koji rade ovaj fantastičan posao, i ljudi su to jako dobro prihvatili, čak ovdje u Zagrebu u gledalištu imate osobu koja je usvojila jednog pametnog štakora”, kaže Pahleson-Moller.

U Hrvatskoj je pod minama 954,5 kvadratnih kilometara bilo 2008. godine i za to je do 2008. godine potrošeno 1,56 milijardi kuna iz državnog proračuna. Prema podacima Hrvatskog centra za razminiranje trenutačno je minski sumnjivih područja 433,1 kvadratnih kilometara. Pretpostavlja se da treba pronaći još barem 46 tisuća mina. Problem je to s kojim se suočavaju žitelji devet županija i 68 gradova.

Ne samo da problem razminiranje u Hrvatskoj dva desetljeća od Domovinskog rata nije riješen već je i cijena razminiranja skočila. Prema podacima HCR-a do 2014. ta je cijena skočila sa 6,73 kune po kvadratnom metru, i to bez PDV-a, na 8,41 kunu po kvadratnom metru bez PDV-a.

No, najveća cijena zaostalih mina je, kako navodi HCR, da je od 1996. godine do danas u Hrvatskoj od mina stradalo 585 građana. Dvjesto ljudi je od zadobivenih rana preminulo.

Apopo je pak usavršio proces razminiranja do te mjere da danas jedan njegov HeroRat može razminirati 200 kvadratnih metara za 20 minuta. To je posao koji čovjek u pravilu radi četiri dana. Pahleson-Moller ističe pak da je to tek početak poslovne priče o Apopou.

“Razminiranje je samo jedna stvar koja zanima ovaj startup. Njihov pravi biznis tek se razvija, jer štakore možete naučiti da prepoznaju tuberkulozu njušeći krv što drastično skraćuje postupak testiranja krvi u laboratoriju, a vrlo je izvjesno da ćete ih uskoro početi viđati po cijelom svijetu”, kaže Pahleson-Moller.

Navodi da će pravi biznis s pametnim štakorima biti na aerodromima.

“Danas tamo vidite posebno trenirane pse, ali štakori imaju puno bolji njuh od pasa i aerodromi su već počeli unajmljivati HeroRatse kako bi unaprijedili svoju sigurnost”, kaže Pahleson-Moller.